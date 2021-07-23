Науково-дослідний центр компанії "Автомагістраль-Південь" у Новомосковську нещодавно отримав нове обладнання.

Тепер фахівці компанії здатні виконувати всі основні випробування асфальтобетону за системою Superpave. Це дає змогу точно знати, як той чи інший зразок дорожнього матеріалу покаже себе при різних температурах і різних динамічних навантаженнях.

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Динамічна машина Matest uts30 (універсальна серво-гідравлічна випробувальна система DTS-30) - це унікальний для України прилад. Він максимально точно імітує динамічне навантаження автотранспорту на дорожнє покриття.

Відтак машина дозволяє дослідити властивості асфальтобетону. І розрахувати рецепт оптимальної суміші найвищої якості.

Тест на низькотемпературне розтріскування проводиться у кліматичній камері динамічної машини. Зразок крупнозернистого асфальтобетону жорстко кріплять до станини і впродовж певного часу охолоджують. Щогодини температура у камері знижується на 5 градусів.

Від зниження температури матеріал стискається, поки не трісне. Датчики зафіксують цей момент. Це дає можливість дізнатись, до якої температури асфальтобетон не втрачатиме заданих властивостей.

Віднині дорожники мають необхідне обладнання, щоб замкнути усі можливі тести за системою Superpave і зможуть створювати унікальні рецептури та знати всі властивості асфальтобетону.