Научно-исследовательский центр компании "Автомагистраль-Юг" в Новомосковске недавно получил новое оборудование.

Теперь специалисты компании способны выполнять все основные испытания асфальтобетона по системе Superpave. Это позволяет точно знать, как тот или иной образец дорожного материала покажет себя при различных температурах и различных динамических нагрузках.

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Динамическая машина Matest uts30 (универсальная серво-гидравлическая испытательная система DTS-30) – это уникальный для Украины прибор. Он максимально точно имитирует динамическую нагрузку автотранспорта на дорожное покрытие.

Поэтому машина позволяет исследовать свойства асфальтобетона. И рассчитать рецепт оптимальной смеси высочайшего качества.

Тест на низкотемпературное растрескивание проводится в климатической камере динамической машины. Образец крупнозернистого асфальтобетона жестко крепят к станине и в течение определенного времени охлаждают. Каждый час температура в камере снижается на 5 градусов.

От понижения температуры материал сжимается, пока не треснет. Датчики фиксируют этот момент. Это дает возможность узнать, до какой температуры асфальтобетон не будет терять заданных свойств.

Отныне дорожники имеют необходимое оборудование, чтобы провести все возможные тесты по системе Superpave и смогут создавать уникальные рецептуры и знать все свойства асфальтобетона.