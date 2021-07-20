На сайте "Фотографии старого Львова" появились раритетные снимки "роскошных" дорог Львова начала XX века.

Вопреки распространенному мнению, что весь Львов был аккуратно выложен брусчаткой, на самом деле стоило “свернуть не туда” и дорога превращалась в грязь.

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Как пишет местное издание, на международных шоссейных гонках 1929 года, маршрут пролегал по 20-километровому отрезку дороги на Стрый. И организаторы были вынуждены применять поливочную технику для увлажнения старта и финиша, потому что стартуя машины поднимали такая пыль, что зрители на трибунах ничего не видели.

Кроме того, пресса начала 1930-х годов неоднократно упоминала, что на легендарном Львовском Гран При могло быть значительно больше зарубежных участников, если бы не ужасные дороги, что ведут до Львова. Некоторые участники, увидев состояние дорог, возвращались обратно, а те, что все же добирались, заслуживали уважение только за то, что умудрились доехать до финиша.