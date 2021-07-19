По данным Нацполиции, количество инцидентов на украинских дорогах за полгода увеличилось почти на 20%. Как обстоят дела в регионах, где уже развернута работа системы автоматической фиксации нарушений ПДД?

Если судить по данным статистики ситуация с аварийностью становится только хуже. На днях Национальная полиция сделала общедоступными данные о безопасности на украинских дорогах за первое полугодие 2021 года, судя по сводкам правоохранительных органов, дела обстоят значительно хуже, чем в первом полугодии 2020-го.

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Сравнивая два эти периоды мы установили, что в январе-июне текущего года полиция запротоколировала 86 459 ДТП – в среднем по 478 инцидентов в сутки!

В прошлом году дела тоже шли не очень шикарно, но все же среднее количество ДТП в сутки не превышало четырех сотен (398), а общий счет дорожным инцидентам остановился на отметке в 72 394 аварии. Таким образом, рост аварийности в 2021-м составляет 14 с лишним тысяч инцидентов – почти 20%! Хотя количество ДТП с тяжелыми последствиями – и это единственный более-менее положительный факт, – сократилась.

А как насчет эффективности системы автоматической фотофиксации нарушений ПДД, на которую делали ставку правоохранители? Во-первых, следует отметить, что реальный темп расширения сети не впечатляет: из 220 запланированных “на старте” комплексов развернуты и работают в лучшем случае 59 или 60.

Наиболее пристально система наблюдает за трафиком в Киеве (в столице работают 19 комплексов) и на трассах международного значения (М-03 Киев-Харьков-Довжанский, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель -Ягодин), несколько камер работает во Львове, Одессе и Харькове (последние, правда, пока не присылают "писем счастья").

Однако единственным и, к сожалению, косвенным свидетельством их влияния на дорожную безопасность в регионах можно считать только снижение смертности на дорогах – если это все-таки не совпадение.

Топ-10 регионов с наибольшим количеством ДТП (по сравнению с данными за 1 полугодие 2020 года)

Киев: ДТП – 21 238 ( +21,3% ), погибли – 47 (без изменений);

), погибли – 47 (без изменений); Киевская обл: ДТП – 7867 ( +29,2% ), погибли – 92 (37%)

), погибли – 92 (37%) Одесская обл: ДТП – 7552 ( +16,5% ), погибли – 63 (18%)

), погибли – 63 (18%) Днепропетровская обл: ДТП – 6840 ( +24,3% ), погибли – 120 (-0,8%);

), погибли – 120 (-0,8%); Харьковская обл: ДТП – 5770 ( +10,6% ), погибли – 83 (-7%);

), погибли – 83 (-7%); Львовская обл: ДТП – 5547 ( +18,4% ), погибли – 93 (18%)

), погибли – 93 (18%) Запорожская обл: ДТП – 3493 ( +19,1% ), погибли – 55 (18%)

), погибли – 55 (18%) Донецкая обл: ДТП – 2209 ( +14,2% ), погибли – 55 (+4%)

), погибли – 55 (+4%) Полтавская обл: ДТП – 2153 ( +24% ), погибли – 52 (-5%)

), погибли – 52 (-5%) Житомирская обл: ДТП – 2067 (+23%), погибли – 72 (-5%).



Как видно из этого перечня, количество трагических инцидентов уменьшилось не везде. Кроме Донецкой области, которая поднялась в десятку наиболее аварийно опасных регионов Украины, “смертельных” ДТП стало больше в Закарпатской (41 погибший, +2,5%), Ивано-Франковской (47 погибших, +4,4%), Хмельницкой (+38 случаев, +8,6%) и Черновицкой (33 жертвы, +65%) областях.