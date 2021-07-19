По данным Нацполиции, количество инцидентов на украинских дорогах за полгода увеличилось почти на 20%. Как обстоят дела в регионах, где уже развернута работа системы автоматической фиксации нарушений ПДД?
Если судить по данным статистики ситуация с аварийностью становится только хуже. На днях Национальная полиция сделала общедоступными данные о безопасности на украинских дорогах за первое полугодие 2021 года, судя по сводкам правоохранительных органов, дела обстоят значительно хуже, чем в первом полугодии 2020-го.
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Сравнивая два эти периоды мы установили, что в январе-июне текущего года полиция запротоколировала 86 459 ДТП – в среднем по 478 инцидентов в сутки!
В прошлом году дела тоже шли не очень шикарно, но все же среднее количество ДТП в сутки не превышало четырех сотен (398), а общий счет дорожным инцидентам остановился на отметке в 72 394 аварии. Таким образом, рост аварийности в 2021-м составляет 14 с лишним тысяч инцидентов – почти 20%! Хотя количество ДТП с тяжелыми последствиями – и это единственный более-менее положительный факт, – сократилась.
А как насчет эффективности системы автоматической фотофиксации нарушений ПДД, на которую делали ставку правоохранители? Во-первых, следует отметить, что реальный темп расширения сети не впечатляет: из 220 запланированных “на старте” комплексов развернуты и работают в лучшем случае 59 или 60.
Наиболее пристально система наблюдает за трафиком в Киеве (в столице работают 19 комплексов) и на трассах международного значения (М-03 Киев-Харьков-Довжанский, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель -Ягодин), несколько камер работает во Львове, Одессе и Харькове (последние, правда, пока не присылают "писем счастья").
Однако единственным и, к сожалению, косвенным свидетельством их влияния на дорожную безопасность в регионах можно считать только снижение смертности на дорогах – если это все-таки не совпадение.
Топ-10 регионов с наибольшим количеством ДТП (по сравнению с данными за 1 полугодие 2020 года)
- Киев: ДТП – 21 238 (+21,3%), погибли – 47 (без изменений);
- Киевская обл: ДТП – 7867 (+29,2%), погибли – 92 (37%)
- Одесская обл: ДТП – 7552 (+16,5%), погибли – 63 (18%)
- Днепропетровская обл: ДТП – 6840 (+24,3%), погибли – 120 (-0,8%);
- Харьковская обл: ДТП – 5770 (+10,6%), погибли – 83 (-7%);
- Львовская обл: ДТП – 5547 (+18,4%), погибли – 93 (18%)
- Запорожская обл: ДТП – 3493 (+19,1%), погибли – 55 (18%)
- Донецкая обл: ДТП – 2209 (+14,2%), погибли – 55 (+4%)
- Полтавская обл: ДТП – 2153 (+24%), погибли – 52 (-5%)
- Житомирская обл: ДТП – 2067 (+23%), погибли – 72 (-5%).
Как видно из этого перечня, количество трагических инцидентов уменьшилось не везде. Кроме Донецкой области, которая поднялась в десятку наиболее аварийно опасных регионов Украины, “смертельных” ДТП стало больше в Закарпатской (41 погибший, +2,5%), Ивано-Франковской (47 погибших, +4,4%), Хмельницкой (+38 случаев, +8,6%) и Черновицкой (33 жертвы, +65%) областях.