За даними Нацполіціі, кількість інцидентів на українських дорогах за півроку збільшилася майже на 20%. Як ідуть справи в регіонах, де вже розгорнуто роботу системи автоматичної фіксації порушень ПДР?

Якщо судити за даними статистики ситуація з аварійністю стає тільки гіршою. Днями Національна поліція зробила загальнодоступними дані про безпеку на українських дорогах за перше півріччя 2021-го. року, судячи зі зведень правоохоронців, справи йдуть значно гірше, ніж у першому півріччі 2020-го.

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Порівнюючи два ці періоди ми встановили, що у січні-червні поточного року поліція запротоколювала 86 459 ДТП - в середньому по 478 інцидентів на добу!

Торік справи теж ішли не шикарно, та все ж середня кількість ДТП на добу не перевищувала чотирьох сотень (398), а загальний рахунок дорожнім інцидентам зупинився на позначці в 72 394 аварії. Таким чином, зростання аварійності у 2021-му становить 14 з гаком тисяч інцидентів - майже 20%! Хоча кількість ДТП з тяжкими наслідками - і це єдиний більш-менш позитивний факт, - скоротилася.

А як щодо ефективності системи автоматичної фотофіксації порушень ПДР, на яку робили ставку правоохоронці? По-перше, слід зазначити, що реальний темп розширення цієї мережі не вражає: з 220 запланованих “на старті” комплексів розгорнуті та працюють в кращому випадку 59 чи 60.

Найбільш пильно система спостерігає за трафіком у Києві (у столиці працюють 19 комплексів) і на трасах міжнародного значення (М-03 Київ-Харків-Довжанський, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель-Ягодин), кілька камер працює у Львові, Одесі та Харкові (останні, правда, поки не надсилають “листів щастя”).

Однак єдиним і, на жаль, непрямим свідченням їхнього впливу на дорожню безпеку в регіонах можна вважати тільки зниження смертності на дорогах - якщо це все-таки не збіг.

Топ-10 регіонів з найбільшою кількістю ДТП (у порівнянні з даними за 1 півріччя 2020 року)

Київ: ДТП - 21 238 ( + 21,3% ), загинули - 47 (без змін);

), загинули - 47 (без змін); Київська обл: ДТП - 7 867 ( + 29,2% ), загинули - 92 (-37%);

), загинули - 92 (-37%); Одеська обл: ДТП - 7 552 ( + 16,5% ), загинули - 63 (-18%);

), загинули - 63 (-18%); Дніпропетровська обл: ДТП - 6 840 (+ 24,3%), загинули - 120 (-0,8%);

Харківська обл: ДТП - 5 770 ( + 10,6% ), загинули - 83 (-7%);

), загинули - 83 (-7%); Львівська обл: ДТП - 5 547 ( + 18,4% ), загинули - 93 (-18%);

), загинули - 93 (-18%); Запорізька обл: ДТП - 3 493 (+ 19,1%), загинули - 55 (-18%);

Донецька обл: ДТП - 2 209 (+ 14,2%), загинули - 55 (+ 4%);

Полтавська обл: ДТП - 2 153 (+ 24%), загинули - 52 (-5%);

Житомирська обл: ДТП - 2 067 (+ 23%), загинули - 72 (-5%).

Як видно з цього переліку, кількість трагічних інцидентів зменшилась не скрізь. Окрім Донецької області, яка піднялася в десятку найбільш аварійно небезпечних регіонів України, «смертельних» ДТП стало більше в Закарпатській (41 загиблий, +2,5%), Івано-Франківській (47 загиблих, + 4,4%), Хмельницькій (+38 випадків, + 8,6%) та Чернівецькій (33 жертви, +65%) областях.