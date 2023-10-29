В Киеве по случаю Дня автомобилиста и дорожника открыли арт-объект "Золотые ручки": на мемориальный подиум поставили снегоуборочную машину КО-206

Памятный знак лаповому погрузчику в коммунальном предприятии дорожно-эксплуатационного управления Печерского района столицы решили установить в знак благодарности работникам дорожной службы, круглогодично заботящимся о чистоте и надлежащем состоянии уличной сети микрорайона. Зимний период считается одним из самых трудных периодов сезонного содержания дорог, из-за чего и возникла идея создать такой памятник.

Читайте также Украинские дорожники приобрели новое оборудование для тестирования асфальта

Для создания арт-объекта использована уже списанная снегоуборочная машина KO-206A, которую дорожники ласково называли "Золотые ручки". Она верой и правдой эксплуатировалась в Печерском районе 40 лет.

Памятный знак лаповому погрузчику, который 40 лет убирал улицы Киева. Фото: КП ДЭУ Печерского района

Имея мотор всего на 62 л.с. (Д-242) и вездеходную ходовую базу 4х4, погрузчик собирал снег высотой 1,1 м на полосе 2,6 м и транспортером опрокидывал его в самосвалы. Машина работала в 4-сменном режиме. В сутки лаповый погрузчик мог убрать 100 километров дорог. За это время машину обслуживали минимум шесть узкоспециализированных специалистов.

Силами мастеров предприятия 40-летнюю машину отреставрировали и в опрятном виде выставили на подиум. Зону арт-объекта соответственно украсили.

Торжества по случаю профессионального праздника во дворе автобазы предприятия, у ворот которого открыт арт-объект. Фото: КП ДЭУ Печерского района

На туристической карте Киева этот Памятный знак по ул. Старонаводницкая, 12, конечно, появится. Местом паломничества он не будет, но фотозоной недалеко от склонов Днепра для местных жителей лаповый погрузчик уже стал.