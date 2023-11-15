Осінні обновки спецтехнікою десяти громад Волині по програмі USAID "Говерла" мають сприяти гарному зимовому утриманню вулиць і комунальних доріг.

Благодійний транш згаданого проєкту перевершив суму у 23 мільйони гривень. Нова техніка вже доставлена комунальним господарствам і в більшості підприємств уже введена в експлуатацію.

"Ці екскаватори працюватимуть протягом всього року: взимку розчищатимуть сніг, а навесні та влітку їх можна використовувати для прокладання або ремонту комунікацій всіх типів", – зазначив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

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Для господарчих потреб громад закуплено екскаватори-навантажувачі Сase 570Т, хоча на одному зі знімків в релізі Волинської обласної військової адміністрації проглядаються обриси JCB такої ж розмірної групи та силового потенціалу.

В Боратинській громаді, куди прийшов екскаватор-навантажувач Case 570Т вартістю 77 тисяч доларів, вже заявили що утримання в зимовий період доріг комунальної власності та вуличної мережі буде на належному рівні.

Окрім цього, таку техніку будуть використовувати на завантаженні/розвантаженні твердого палива до котелень житлового та соціального фонду, а також благоустрої територій, аварійно-ремонтних роботах мережі водопостачання та водовідведення тощо.

У Шацьку отримана спецтехніка вже поставлена на баланс комунального підприємства «Муніципальний центр Шацької селищної ради» й працює на обслуговуванні та утриманні вулиць і доброустрою населених пунктів. Окрім цього, техніку планують залучати до робіт з укріплення кордону та будівництва фортифікаційних споруд на території громади.

Семитонний колісний екскаватор-навантажувач Case 570Т належить до класу універсальних всесезонних машин за рахунок фронтальної бульдозерної навіски у вигляді стандартного ковша об’ємом 1,2 м3 та кормової екскаваційної навіски з ковшем-черпаком 0,3 м3.

Гідравлічна система з приводом помпи високого тиску від базового 3,9-літрового двигуна потужністю 64 кВт/87 к.с. видає виривне зусилля 55 кН. Екскаватор спроможний на стандартній стрілі та рукояті досягти глибини виїмки 4,4 м.

Техніці з таким силовим потенціалом та універсальними робочими органами робота у громадах знайдеться у будь-яку пору року. Тим паче, що до стандартного робочого інструментарію можна докупити багато чого потрібного – ямобур, гідравлічний молот, циліндричний мульчер, косарку, навантажувальні вила та багато іншого.

До речі, це не перший транш проєкту USAID "Говерла" українським громадам. У жовтні кілька селищ Чернігівської області також отримали екскаватори-навантажувачі Case 570Т.

Ще раніше за цією програмою благодійної допомоги екскаватори-навантажувачі JCB 3СХ надійшли спільнотам Житомирської, Закарпатської, Львівської, Одеської, Полтавської та Рівненської областей.