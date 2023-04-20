Машина допоможе українським рятувальникам проводити гуманітарне розмінування на полях.

В Україні створили та випробовують машину розмінування на основі гусеничного екскаватора. Її розробили у Кривому Розі на основі американського досвіду, зараз машина проходить випробування.

Екскаватор має попереду спеціальне навісне обладнання, яке знешкоджує міни на полях.

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Система включає основний корпус гусеничного екскаватора, обертовий ланцюговий пристрій розмінування з захисним щитом спереду машини та броньовану кабіну водія-оператора.

«Молотки на ланцюгах мають силу удару від 1500 до 1700 кг. Для підриву протитанкової міни достатньо 150 кг. Тобто якщо міна буде закопана достатньо глибоко, то сили удару буде достатньо, щоб вона спрацювала. Також ці молотки розташовані далеко від щита, майже за 2 метри. І це забезпечує більш безпечну роботу оператора і самої установки», – розповів розробник системи.

Для проєктування та виготовлення цієї машини розмінування криворізьким розробникам знадобилось чотири місяці. Екскаватор також обладнаний камерами спостереження, що полегшують роботу оператора, який бачить навколишню ситуацію.

Розробка системи відбувалась за підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Така машина допоможе рятувальникам проводити гуманітарне розмінування на полях та підготувати їх для майбутніх посівних кампаній, а ще – зберегти людей, які можуть підірватися на ворожих боєприпасах.





Після випробувань екскаватор-розміновувач має отримати відповідний сертифікат. Це дозволить розробникам вийти на серійне виробництво.