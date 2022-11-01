13:00, 1 листопада 0

Внаслідок навали руської орди в Україні треба розміновувати 185 тисяч квадратних кілометрів. Це не просто багато, це як Угорщина і Словаччина разом узяті. Тому у ДСНС роботи «з головою». Допомагає у цьому таке спецавто Validus Iveco.

Розміновують ці території або ж військові сапери, або ж коли військові дії закінчилися - працівники ДСНС. Їх професія називається піротехніки, – звучить дещо святково, але приводів для радощів у них не так вже багато, окрім тих випадків, коли вони отримують абсолютно нову техніку і нові унікальні автомобілі, як ось цей Iveco Daily 4x4.

Коли хтось знаходить вибухонебезпечний предмет, викликають ДСНС. Розрахунок виїжджає на місце, піротехніки одягають шоломи і бронежилети, за допомогою міношукача, якщо вибухівку не видно, знаходять небезпечний предмет. Його кладуть у спеціальний бокс і переносять в кузов Iveco, потім снаряд вивозять в безлюдне місце, де його знищують.

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Ось ця машина повинна суттєво полегшити життя піротехнікам. Створила її українська компанія «Validus Special Auto» на базі Iveco Daily 4x4, який має колосальні можливості з точки зору прохідності. І скажу відверто, коштує дуже недешево. Тому що навіть шасі в гарних комплектаціях легко підтягується до позначки 70 тисяч євро. А ця машина, переобладнана, коштує як Porsche 911 Turbo S.

Називається це авто “піротехнічна машина легкого типу”, скорочено ПМ-Л.

Для того, аби піротехніки могли оперативно дістатися туди куди потрібно, в них є весь необхідний інструмент, розпочинаючи з бензинової косарки і закінчуючи різаком для бетону та бензопилкою.

З протилежного борту розташовано відділ, в якому складено обладнання, яке допомагає піротехніками працювати з вибухівкою. Тут є ціла бухта дроту для вибухівки, підривники і багато місця, аби все це безпечно скласти.

Головна перевага цього автомобіля з точки зору піротехніків – це те, що в ньому можна перевозити вибухонебезпечні предмети. І для цього задня частині кузова броньована – тут стоїть 6-міліметрова броня Армокс. Кабіну від кузова відділяє броньований лист товщиною 12 мм, який ще й стоїть під нахилом, аби в разі вибуху вся енергія йшла доверху.

Спеціальна платформа виїжджає в броньований кейс, потім в нього засипається пісок та розташовують вибухонебезпечний предмет, який потрібно відвести в безпечне місце.

У всіх повноприводних Iveco спереду встановлено серйозний металевий бампер, який складається з трьох частин. Зрозуміло, є лебідка, доволі потужна. Так само є захист моторного відсіку, точніше переднього мосту, коробки передач. Задній міст без захисту, тому що він сам по собі доволі міцний, зроблений на віки.

Iveco Daily 4x4 має репутацію одного з найкращих позашляховиків у світі. Тому що в основі конструкції – серйозна рама, створена з 5 мм профілю, в машини листові ресори, нерозрізні мости спереду і ззаду, в машини понижений ряд передач, три блокування, кліренс 30 см, шикарні кути в’їду та вииїзду…



Круту гірку з розкислої глини під час першої спроби Iveco форсував на пониженій передачі, з заблокованим центральним та заднім дифом. І далася йому ця вправа нелегко. На другій же спробі заблокували ще й передній диференціал і справа пішла значно веселіше. Варто також похвалити зубасті шини. Вони гудять на асфальті, але в багнюці рятують.

Як у справжнього позашляховика, тут є роздавальна коробка передач. Постійний повний привод передає 38 відсотків тяги на передні колеса і 62 на задні. Але якщо заблокувати центральний диференціал, то крутний момент між передніми і задніми колесами ділиться 50 на 50.

Зрозуміло, що такі позашляхові можливості дають змогу дістатися найвіддаленіших місць навіть взимку. Мені як автомобілісту важко осягнути цінність цієї машини. Але вона виконує унікальну і часто безцінну функцію. Адже кажуть, що роботи у піротехніків в Україні є на найближчих 10-20 років.