У Черкасах волонтери підготували вантажівки Iveco VM90, легендарні машини, які дуже потрібні ЗСУ.

Iveco VM90 почали випускати ще в 1978 році, всього було випущено 11 тисяч одиниць в Європі і ще 6 тисяч – за ліцензією в Китаї та Канаді. У 2018 році італійська армія списала 6500 машин і вони розлетілися по аукціонах, а тепер через волонтерів дісталися і до України.

Вантажівки Iveco VM90 коштують від 9 до 15 тисяч євро, вони приходять з консервації італійської армії, тому потребують оновлення. Загалом, потрібне ТО – поміняти оливи, фільтри, десь пильники, сайлентблоки, розвал-сходження.

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Цікава конструкція кузова – кузов зі склопластику, але основа дуже потужна. Загальна маса Iveco VM90 всього 4,5 тони, і це дається взнаки, коли їдеш бездоріжжям та маневруєш.

У Iveco просто шикарний доступ до мотора – фактично, капот, це уся передня частина. Вона підіймається вгору на газових амортизаторах та фіксується на підпорах. Під капотом у військової Iveco VM90 перевірена техніка, запозичена з першої генерації комерційної вантажівки Daily. Спочатку стояли 2,5-літрові турбодизелі потужністю 75 сил, потім були версії на 100 і 120 конячок.

В характеристиках вказано, що Iveco VM90 може долати броди глибиною 1,40 м, але генератор розташовано досить низько. Тому ця цифра викликає запитання.

Iveco VM90 створювали на замовлення італійської армії. Їх було три версії: швидка допомога, військова медичка та броньовик. Це єдиний у своєму роді вантажний позашляховик, у якого кузов кабріолет. У нього немає віконних рам, кузов закритий брезентом, який при потребі знімається. Звичайно, взимку не дуже комфортно.

Iveco VM 90 – яскравий приклад того, як можна створити машину для армії за недорого, фактично на базі звичайного буса Daily першої генерації. Тут максимальна уніфікація з цивільним комерційним авто. Проста конструкція, до товстої рами ззаду кріпиться ресорна підвіска з нерозрізним мостом. А спереду – незалежна підвіска. Кліренс 26 см. У деяких версій двотонна лебідка спереду. На каркас кузова можна встановити станину для кулемета, чи навіть легку гармату.

Цікаво, наскільки ефективно італійцям на довжині в 4,5 м вдалося розташувати фактично дві окремих кабіни. Перший ряд – окрема кабіна для водія і двох пасажирів, а в кузові є 7 крісел для десанту. Причому задні двері не відкидається як борт, горизонтально, вони відчиняються наче дверцята в шафі.

Запас ходу в цієї машини 800 км, максимальна швидкість 102 км/год, вона здатна навіть буксирувати якусь легку гармату, що дуже важливо для військових. В неї є понижений ряд передач, тобто навіть на бездоріжжі вона здатна витягнути цю гармату під гірку.

Передачі насправді дуже коротенькі, майже завжди можна впоратися без пониженого ряду. А передня підвіска незалежна, тому машина доволі слухняна і комфортна на бездоріжжі.