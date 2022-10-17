Мабуть, це найменший броньовик у світі - його довжина сягає всього 384 см, а висота без кулемета – всього 154 мм. Однак він не такий простий – під капотом у Ferret MK мотор від Rolls-Royce!

За розмірами кузова цей броньовичок наближений до нашої «Таврії». А серед інших військових машин він займає нішу «Смарта» – адже Ferret вдвічі менший за звичний нам БТР.

Історія цього броньовичка сягає Другої світової війни – тоді британці мали на озброєнні невеличкий триметровий броньовик Daimler Scout, на основі якого зробила наступника – Ferret. Його почали розробляти одразу після війни, в 1949 році побудували прототип, а вже в 1952 почали випускати серійно. В 1971 році виробництво припинили, за цей час збудували понад 4 тисячі броньовичків, які розійшлися по арміях двадцяти країн світу.

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Попри вік, такі машини потрібні армії і зараз. Через те, що вона дуже низька, машинку майже не видно з-під кущів. Тому для розвідників вона прекрасно підходить.

Колеса майже виступають за габарити автомобіля, це дає шикарні кути в’їзду-з’їзду. В технічних характеристиках написано, що Ferret здатен форсувати вертикальну стінку висотою 41 см. І навіть якщо він перекинеться на дах, а верхні люки будуть заблоковані, то в нього є додаткові виходи для екіпажу.

Корпус «Феррета» виготовлено зі сталевих бронелистів товщиною 10 мм, встановлених під кутом. В порожньому стані броньовик важить 3,5 тони, а в бойовому – на 7 центнерів більше. Це враховуючи боєкомплект і екіпаж з двох-трьох осіб.

Під капотом – легендарний двигун Rolls-Royce В60, рядний шестициліндровий об’ємом 4,2 літра потужністю 129 кінських сил. Він дуже простий, а тому надзвичайно надійний – те, що потрібно для військових. Щоб зрозуміти, наскільки він нефорсований, повідомлю, що ступінь стискання у нього 6,4 до одного. Для порівняння: у сучасних бензинових двигунів ступінь стискання 10:1 чи навіть 13:1.

Через це раніше він використовував 80-й бензин. Але зараз такого нема, тож доводиться заливати 95-й, і він на ньому прекрасно їздить. Щоправда, двигун не дуже оборотистий, він розвиває максимальну потужність на позначці 3750 обертів, наче якийсь дизель.

Ця рядна «шістка» має карбюраторне живлення і звучить дійсно гарно, але генерує значно менше вібрацій, ніж дизель. Одним словом, Rolls-Royce.

В кожному «Роллс-Ройсівському» моторі є така собі капсула часу. Вона у вигляді гільзи з закруткою згори, на якому вказано інформацію про останнє обслуговування. Його робили у 1982 році, вказано перелік робіт, які проводилися, назва мотора, його серійний номер, - така собі сервісна книжка, але в доволі незвичному форматі.

Кермо знаходиться під кутом 45 градусів і опущене донизу. І таким чином щоби водію нормально їхати і дивитися через усі віконця, треба добряче нахилитися назад, інакше не зручно.

Місце стрільця розташоване одразу за водієм, але значно вище. А от з боків є ще пара крихітних крісел для перевезення десанту. Але це мають бути невисокі люди – мені, наприклад, дуже незручно сюди сідати й вилазити.

У Ferret незвичайна коробка передач. Це не механіка, хоч педалей три. Це планетарна трансмісія, так звана преселекторна коробка передач з гідравлічною муфтою. Окрім роздавальної коробки, в броньовика ще й є редуктори в кожному колесі. І на “офроуді” Ferret почувається як вдома. Допомагає незалежна підвіска, кліренс в 33 см та величезні колеса. Він форсує підйоми в 46 градусів і броди глибиною в 91 см. А ще - тут немає пониженого ряду передач, натомість постійний повний привод.

Наш броньовик оснастили кулеметом 7,62 причому не простим, це легендарний німецький кулемет МГ-43.

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Погодьтеся крута техніка, але їздити на такій можуть тільки обрані. Наприклад ті, хто служить в Азові. І зараз є унікальна можливість доєднатися до них. Підрозділ запрошує добровольців долучитися до лав Азовського загону ЗСУ. Для чинних військовослужбовців є можливість переведення з інших частин. Більше інформації в описі під відео.