Пожалуй, это самый маленький броневик в мире – его длина достигает всего 3840 мм, а высота без пулемета – всего 154 мм. Однако он не так прост – под капотом у Ferret MK мотор от Rolls-Royce!

По размерам кузова этот броневик приближен к нашей «Таврии». А среди других военных машин он занимает нишу «Смарта» – ведь Ferret вдвое меньше привычного нам БТР.

История этого броневичка начинается со Второй мировой войны – тогда британцы имели на вооружении небольшой трехметровый броневик Daimler Scout, на основе которого сделали преемника – Ferret. Его начали разрабатывать сразу после войны, в 1949 году построили прототип, а уже в 1952 году начали выпускать серийно. В 1971 году производство прекратили, за это время построили более 4 тысяч броневиков, которые разошлись по армиям двадцати стран мира.

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Несмотря на возраст, такие машины нужны армии и сейчас. Из-за того, что она очень низкая, машинка почти не видна из-под кустов. Поэтому для разведчиков она отлично подходит.

Колеса почти выступают за габариты автомобиля, это дает шикарные углы въезда-съезда. В технических характеристиках написано, что Ferret способен форсировать вертикальную стенку высотой 41 см. И даже если машинка перекинется на крышу, а верхние люки будут заблокированы, то у нее есть дополнительные выходы для экипажа.

Корпус "Феррета" изготовлен из стальных бронелистов толщиной 10 мм, установленных под углом. В пустом состоянии броневик весит 3,5 тонны, а в боевом – на 7 центнеров больше. Это учитывая боекомплект и экипаж из двух-трех человек.

Под капотом – легендарный двигатель Rolls-Royce В60, рядный шестицилиндровый объемом 4,2 литра мощностью 129 лошадиных сил. Он очень прост, а потому очень надежен – то, что нужно для военных. Чтобы понять, насколько он нефорсированный, сообщу, что степень сжатия у него 6,4 до одного. Для сравнения: у современных бензиновых двигателей степень сжатия 10:1 или даже 13:1.

Поэтому ранее он использовал 80-й бензин. Но сейчас такого нет, так что приходится заливать 95-й, и он на нем прекрасно ездит. Правда, двигатель не очень оборотистый, он развивает максимальную мощность на отметке 3750 оборотов, как дизель.

У этой «шестери» карбюраторное питание и звучит действительно хорошо, но генерирует гораздо меньше вибраций, чем дизель. Одним словом, Rolls-Royce.

В каждом «Роллс-Ройсовском» моторе есть этакая капсула времени. Она в виде гильзы с закруткой сверху, на которой указана информация о последнем обслуживании. Его делали в 1982 году, указан перечень проводимых работ, название мотора, его серийный номер, – некая сервисная книга, но в довольно необычном формате.

Руль находится под углом 45 градусов и опущен вниз. И чтобы водителю нормально можно было ехать и смотреть через все окошки, нужно изрядно наклониться назад, иначе не удобно.

Место стрелка расположено сразу за водителем, но значительно выше. А вот по бокам есть еще пара крошечных кресел для перевозки десанта. Но это должны быть невысокие люди – мне, например, очень неудобно садиться и вылезать сюда.

У Ferret необычная коробка передач. Это не механика, хоть педалей три. Это планетарная трансмиссия, так называемая преселекторная коробка с гидравлической муфтой. Кроме раздаточной коробки, у броневика еще есть редукторы в каждом колесе. И на офроуде Ferret чувствует себя как дома. Помогает независимая подвеска, клиренс 33 см и огромные колеса. Он форсирует подъемы в 46 градусов и броды глубиной в 91 см. А еще – здесь нет пониженного ряда передач, а постоянный полный привод.

Наш броневик оснастили пулеметом 7,62, причем не простым, это легендарный немецкий пулемет МГ-43.

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Согласитесь крутая техника, но ездить на такой могут только избранные. Например, те, кто служит в “Азове”. И сейчас есть уникальная возможность присоединиться к ним. Подразделение приглашает добровольцев присоединиться к рядам Азовского отряда ВСУ. Для действующих военнослужащих есть возможность перевода из других частей. Больше информации в описании под видео.