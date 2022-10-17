Системы пво Crotale не новейшие, но предназначены снижать цели на малых и средних высотах.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню рассказал, что Украина получит зенитно-ракетные комплексы системы противовоздушной обороны Crotale для уничтожения беспилотников

По словам министра, у Франции 12 таких батарей. Он не уточнил, сколько из них отправится в Украину.

Также интересно в Украину поступит еще больше французских САУ Caesar

Министр надеется, что Украина сможет развернуть их в течение двух месяцев, включая время обучения украинских военных.

Себастьен Лекорню также сообщил, что Франция создала фонд в размере 100 миллионов евро, который украинцы смогут использовать для покупки необходимого оборудования при условии, что его поставщиком является Франция.

Армия Франции не останется без ПВО: батареи Crotale, которые поедут в Украину, будут заменены более современной системой противовоздушной обороны Mamba.

История создания Crotale

В 1964 году ЮАР заключила контракт с французской компанией Thomson-Houston (позже переименованной в Thomson-CSF) на создание мобильного всепогодного комплекса противовоздушной обороны, предназначенного для уничтожения целей, которые летят на малых и предельно малых высотах.

После испытаний, проведенных в 1971 году, первые комплексы, получившие наименование Cactus, в течение двух лет были поставлены в ЮАР.

ЗРК Crotale военных Франции

В 1972 году комплекс под названием “Crotale” был принят на вооружение французскими Воздушными силами. Комплекс не раз модернизировался.

Начиная с 1994 года начал выпускаться модернизированный вариант комплекса – Improved Crotale, который комплектуется новой РЛС с фазированной антенной решеткой.

Технические характеристики ЗРК Crotale

Боевые машины комплекса Crotale монтируются на бронированном колесном шасси P4R (4х4).

Комплекс не может вести боевые действия в движении, после остановки ему требуется менее 5 минут для приведения в боеготовое состояние. На пусковом шасси нет боезапаса ракет R440, поэтому запасные ракеты перевозятся на специальном автомобиле.

Ракета R440 к ЗРК Crotale.



Ракета R440 весом 100 кг постоянно находится в транспортно-пусковом контейнере. Обломочная фугасная боевая часть направленного действия находится в центральной части корпуса ракеты. Впечатляющий радиус разлета обломков составляет 8 м, а скорость разлета достигает 2,3 км в секунду.



Заявлено, что дальность поражения целей составляет 500 – 10 000 метров, высота поражения до 5 000 метров. Также пока неизвестно, какие радиолокационные станции передаст Франция к этим комплексам.

Смотрите видео о ЗРК Crotale: