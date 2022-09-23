В Україні вже працюють 18 САУ Caesar.

Україна і Франція домовляються про постачання додаткових САУ Caesar, однак кількість нових поставок озброєння невідома. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter. Він розповів про деталі своєї зустрічі з французькою колегою Катрін Колонною у Нью-Йорку.

“На нашій зустрічі моя французька колега міністр Колонна і я зосередилися на тому, як притягнути Росію до відповідальності за її злочини, і на внеску Франції у відновлення зруйнованих війною регіонів України”, – розповів Кулеба.

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САУ Caesar в Україні

Дві країни домовляються про постачання Збройним Силам України нових самохідних гаубиць Caesar. “Ми також працюємо над постачанням нових “Caesar” в Україну”, – написав Кулеба.

Раніше повідомлялося про передачу Україні 18 самохідних артилерійських установок. Це призвело до замовлення у компанії Nexter додаткових нових САУ для збройних сил Франції.

САУ “Caesar” з колісною формулою 6×6 має броньовану кабіну, яка захищає екіпаж гармати з шести людей від осколків снарядів та обстрілу зі стрілецької зброї. Машини також оснащені навігаційними приладами, засобами прицілювання та балістичних розрахунків і системами зв’язку. Артилерійська частина представлена 155-мм гаубицею зі стволом довжиною 52 калібри. Максимальна дальність стрілянини – 42 км. Швидкострільність – шість пострілів за хвилину.