В Украине уже работают 18 САУ Caesar.

Украина и Франция договариваются о поставках дополнительных САУ Caesar, однако количество новых поставок вооружения неизвестно. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter. Он рассказал о деталях своей встречи с французской коллегой Катрин Колонной в Нью-Йорке.

“На нашей встрече моя французская коллега министр Колонна и я сосредоточились на том, как привлечь россию к ответственности за ее преступления, и на вкладе Франции в восстановление разрушенных войной регионов Украины”, – рассказал Кулеба.

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САУ Caesar в Украине

Две страны договариваются о поставках Вооруженным Силам Украины новых самоходных гаубиц Caesar. “Мы также работаем над поставкой новых “Caesar” в Украину”, – написал Кулеба.

Ранее сообщалось о передаче Украине 18 самоходных артиллерийских установок. Это привело к заказу у компании Nexter дополнительных новых САУ для вооруженных сил Франции.

САУ “Caesar” с колесной формулой 6×6 имеет бронированную кабину, которая защищает экипаж пушки из шести человек от осколков снарядов и обстрела из стрелкового оружия. Машины оснащены навигационными приборами, средствами прицеливания и баллистических расчетов, а также системами связи. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом длиной 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.