В соцсетях появилось видео боевой работы французских самоходных артиллерийских установок CAESAR в Украине.
Видео опубликовано в Твиттере Ukraine Weapons Tracker. И хотя это "первое видео ВСУ французской 155-мм самоходной гаубицы CAESAR в действии", на самом деле эти самоходные гаубицы работают на стороне Украины почти месяц.
Представленный на видео CAESAR находится на вооружении 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". На одном из 155-мм артиллерийских снарядов – надпись "За Мариуполь".
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"Украина получила примерно 10 – 12 единиц из Франции после обучения работе с мощной системой в прошлом месяце", – утверждается в сообщении Ukraine Weapons Tracker.
Вероятно, эти САУ уже месяц уничтожают оккупантов на передовой – на это намекает, в частности, директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут: "Что по Цезарям? Месяц как насыпают».