В соцсетях появилось видео боевой работы французских самоходных артиллерийских установок CAESAR в Украине.

Видео опубликовано в Твиттере Ukraine Weapons Tracker. И хотя это "первое видео ВСУ французской 155-мм самоходной гаубицы CAESAR в действии", на самом деле эти самоходные гаубицы работают на стороне Украины почти месяц.

#Ukraine: The first ever spotting of the French CAESAR 155mm self-propelled howitzer in action.



This example is in service with the 55th Artillery Brigade- Ukraine received an estimated 10-12 pieces from France after training with the potent system last month. pic.twitter.com/ceoZizSHsJ — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 23, 2022

Представленный на видео CAESAR находится на вооружении 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". На одном из 155-мм артиллерийских снарядов – надпись "За Мариуполь".

Читайте также что такое САУ CAESAR из Франции

"Украина получила примерно 10 – 12 единиц из Франции после обучения работе с мощной системой в прошлом месяце", – утверждается в сообщении Ukraine Weapons Tracker.

Вероятно, эти САУ уже месяц уничтожают оккупантов на передовой – на это намекает, в частности, директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут: "Что по Цезарям? Месяц как насыпают».