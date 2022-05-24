У соцмережах з’явилося відео з бойовою роботою французьких самохідних артилерійських установок CAESAR в Україні.

Відео опубліковане у Твітері Ukraine Weapons Tracker. І хоча це "перше відео ЗСУ французької 155-мм самохідної гаубиці CAESAR в дії", насправді ці самохідні гаубиці працюють на боці України майже місяць.

#Ukraine: The first ever spotting of the French CAESAR 155mm self-propelled howitzer in action.



This example is in service with the 55th Artillery Brigade- Ukraine received an estimated 10-12 pieces from France after training with the potent system last month. pic.twitter.com/ceoZizSHsJ — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 23, 2022



Представлений на відео CAESAR знаходиться на озброєнні 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". На одному зі 155-мм артилерійських снарядів – напис "За Маріуполь".

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"Україна отримала приблизно 10-12 одиниць з Франції після навчання роботі з потужною системою минулого місяця", – стверджується у повідомленні Ukraine Weapons Tracker.

Ймовірно, ці САУ вже місяць нищать окупантів на передовій – на це натякає, зокрема, директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут": "То шо по Цезарях? Місяць як насипають".