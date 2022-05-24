У соцмережах з’явилося відео з бойовою роботою французьких самохідних артилерійських установок CAESAR в Україні.
Відео опубліковане у Твітері Ukraine Weapons Tracker. І хоча це "перше відео ЗСУ французької 155-мм самохідної гаубиці CAESAR в дії", насправді ці самохідні гаубиці працюють на боці України майже місяць.
Представлений на відео CAESAR знаходиться на озброєнні 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". На одному зі 155-мм артилерійських снарядів – напис "За Маріуполь".
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"Україна отримала приблизно 10-12 одиниць з Франції після навчання роботі з потужною системою минулого місяця", – стверджується у повідомленні Ukraine Weapons Tracker.
Ймовірно, ці САУ вже місяць нищать окупантів на передовій – на це натякає, зокрема, директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут": "То шо по Цезарях? Місяць як насипають".