Системи протиповітряної оборони Crotale не новітні, але призначені знижувати цілі на малих та середніх висотах.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню розповів, що Україна отримає зенітно-ракетні комплекси системи протиповітряної оборони Crotale. для знищення безпілотників.

За словами міністра, Франція має 12 таких батарей. Він не уточнив, скільки з них вирушить в Україну.

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Міністр сподівається, що Україна зможе розгорнути їх протягом двох місяців, включаючи час навчання українських військових.

Себастьєн Лекорню також повідомив, що Франція створила фонд у розмірі 100 мільйонів євро, який українці зможуть використати для покупки необхідного обладнання, за умови, що його постачальником є Франція.

Армія Франція не залишиться без ППО: батареї Crotale, які поїдуть в Україну, будуть замінені на сучаснішу систему протиповітряної оборони Mamba.

Історія створення Crotale

У 1964 році ПАР уклала контракт із французькою компанією Thomson-Houston (пізніше перейменованою в Thomson-CSF) на створення мобільного всепогодного комплексу протиповітряної оборони, призначеного для знищення цілей, що летять на малих і гранично малих висотах.

Після випробувань, проведених у 1971 році, перші комплекси, що отримали найменування Cactus, протягом двох років були поставлені ПАР.

ЗРК Crotale військових Франції

У 1972 році комплекс під назвою “Crotale” був прийнятий на озброєння французькими Повітряних сил. Комплекс неодноразово модернізувався.

Починаючи з 1994 року почав випускатися модернізований варіант комплексу – Improved Crotale, що комплектується новою РЛС з фазованою антеною решіткою.

Технічні характеристики ЗРК Crotale

Бойові машини комплексу Crotale монтуються на броньованому колісному шасі P4R (4х4).

Комплекс не може вести бойові дії в русі, після зупинки йому потрібно менш як 5 хв для приведення в боєготовий стан. На пусковому шасі немає боєзапасу ракет R440, тому запасні ракети перевозяться на спеціальному автомобілі.

Ракета R440 до ЗРК Crotale



Ракета R440 вагою 100 кг постійно знаходиться у транспортно-пусковому контейнері. Уламкова фугасна бойова частина спрямованої дії знаходиться в центральній частині корпусу ракети. Вражаючий радіус розльоту уламків становить 8 м, а швидкість розльоту сягає 2,3 км на секунду.



Заявлено, що дальність ураження цілей складає 500-10000 метрів та висота ураження до 5000 метрів. Також поки невідомо, які радіолокаційні станції передасть Франція до цих комплексів.

Дивіться відео про ЗРК Crotale: