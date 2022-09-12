В этой машине многие могут увидеть картофелекопалку, тем более что сейчас именно сезон, но у нее другая миссия, гораздо более важная.

Говорят, что в сухопутных войсках главное оружие солдата не автомат, а лопата. Остановился – начинай рыть окоп. На этот тяжелый труд уходит несколько часов, эта же машина позволит вырыть окопы значительно быстрее. Речь идет о полковой землеройной машине, сокращенно ПЗМ-2.

Трактор Т-150 – очень интересная штука. В нем невероятное количество интересных инженерных решений. Чего стоит хотя бы эта концепция с двумя рамами. Ведь колеса у него жестко закреплены, они не поворачивают. Чтобы машина повернула, «ломается» рама, таким образом меняется угол вместе с колесами.

Т-150 в большинстве ситуаций заднеприводный, хотя можно подсоединить передний мост. Тогда внедорожные возможности действительно впечатляют. Помогают преодолевать бездорожье огромные колеса низкого давления.

Уникальность этого трактора заключается в том, чтобы он мог быть не только на колесном, но и на гусеничном ходу. Понятно, что у гусеничного варианта много отличий, но инженеры пытались сохранить унификации агрегатов, чтобы максимально приблизить конструкцию гусеничного и колесного варианта.

Наш трактор относится к ранним версиям, тогда устанавливали дизельный шестицилиндровый V-образный двигатель мощностью 165 сил рабочим объемом более 11 литров. Более поздние версии были мощнее, имели 170 сил, но у ранних моторов был пускатель. Это дополнительный бензиновый двигатель, у которого есть электрический стартер. Сначала запускается пускатель, а затем с помощью специальной муфты он раскручивает дизель. В современных дизелях стоял электрический стартер.

Кстати тест-драйв трактора ЮМЗ

Сегодня кабина может показаться чуть-чуть архаичной, но в начале 80-х, когда трактор появился, это был настоящий космос. Кабина была пыле- и виброзащищенной, имела шикарный обзор благодаря большой площади стекла не только вперед, но и назад. По стандартам того времени это был самый передовой трактор, потому что даже на Западе не было достойных конкурентов для этой машины.

В кабине много интересных решений. Отдельный рычаг дублирует педаль газа. Привод стеклоочистителей пневматический, а приборная панель простая и функциональная.

Слесари восстанавливали трактор по крупицам, ведь многие из кнопок не работали. А они нужны, ведь управляют гидравликой и навесным оборудованием. Без них траншеи не выкопаешь.

Цепной привод сзади приводится с помощью небольшого рычага на полу, управляющего валом отбора мощности. Следует потянуть рычаг вверх – и цепь начинает копать. Невероятная мощность, но что-то у меня руки трясутся и весь трактор трясется.

Теоретически наша цепь способна производить окопы глубиной 1,20 м, в реальности – гораздо больше. Еще один показатель – способность переработать 140 – 180 кубических метров породы в час.

Единственное что, когда вы копаете песок, он осыпается, поэтому сразу же надо закреплять вертикальные стенки.

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В зависимости от твердости почвы и сезонности скорость прокладки траншеи отличается – промерзшие породы даются труднее песчаных, где скорость действительно поражает.

Вся конструкция очень не легкая: Т-150К без дополнительного оборудования весит почти 8 т, а с вот этой цепью – 12 т. На ходу это чувствуется, даже когда трактор едет по асфальту: он сильно раскачивается, ведь цепь закреплена высоко, почти возле крыши, поэтому вся эта масса сказывается.

Фактически это первое серьезное испытание и, таким образом, ходовые испытания, я считаю, удалось.

Создали этот гениальный трактор на харьковском тракторном заводе. К сожалению, ХТЗ разрушен ордой, но мы все восстановим. И начнем с этого трактора. Потому что ему сейчас нужна еще одна пара обуви, то есть резина на заднюю ось. Стоит пара таких колес недешево – примерно 55-56 тысяч грн. Если вдруг у Вас завалялись такие шины, дайте знать. Если же нет, помогайте нам собирать на «обувь» для этого шикарного транспорта, чтобы машина могла поехать к военным.