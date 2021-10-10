Моторизованный помощник может пригодится не только профессиональному фермеру, но и рядовому дачнику, не говоря уже о жителе частной усадьбы за городом. Но большинство из нас, честно говоря, в тракторах разбирается не очень.

Понятие мини-трактора не очень четкое, но главное, что нужно понимать потенциальному владельцу: миниатюрность агрегата связана не столько с ценой, сколько с задачами, которые он должен выполнять. То есть определяясь с моделью мини-трактора, надо понимать несколько ключевых позиций:

Правильно выбранный мини-трактор будет для жителя загородного дома помощником круглый год

Перечень задач: обработка почвы, транспортировка, кошение травы, уборка снега, погрузка и тому подобное; Тип почвы, который трактор будет обрабатывать – песчаный, супесчаный, глинистый, суглинки. От этого зависит усилие, которое трактор должен будет развивать на тягловом устройстве; Территория, на которой трактор будет работать – тесный двор, виноградник, сад с низкорослыми деревьями, поле и т. На слишком большом тракторе вам придется маневрировать с подачей назад и разворотами, что с навесным оборудованием не всегда просто; Площадь угодий, которые нужно будет обрабатывать. Некоторые бюджетные маломощные мини-тракторы не могут работать с полной нагрузкой в ​​течение нескольких часов.

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Паспортные параметры

Есть несколько основных параметров, к которым стоит присмотреться при выборе мини-трактора. Именно они влияют на способность трактора выполнять задачи его владельца. Отметим, что большинство этих параметров касаются сельскохозяйственных работ, и если вам нужен помощник не "в поле", а "по хозяйству", на них можно не обращать внимания.

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Мощность. Сильный двигатель – это не только возможность поднимать целину на нескольких гектарах неугодий, но и пропуск в команду универсальных машин, работающих с широким набором навесного оборудования – вплоть до бура, щетки или погрузчика. Слабым считается двигатель мощностью до 10 "лошадок”, большинство популярных моделей имеют порядка 15 – 20 л.с., а 24-сильные трактора считаются уже богатырями.

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Ширина колеи. Для мини-трактора важна не широкая или узкая колея, а возможность ее менять. Это нужно для того, чтобы трактор мог заезжать колесами между рядками на грядку или поле с различными культурами. Некоторые модели дают возможность переставлять колеса в узком диапазоне, у некоторых это нельзя делать вообще.

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Тип навески. Прицепное устройство сзади трактора может быть так называемым одноточечным, а может – трехточечным. Второй тип позволяет использовать более серьезное навесное орудие, но три точки при малой грузоподъемности навесного узла смысла практически не имеют. У мощных моделей мини-тракторов допустимая нагрузка "трёхточки" превышает 300 кг, у малых тракторов – около 100 – 120 кг.

Трансмиссия – второй по важности агрегат мини-трактора. Как правило есть 3 – 4 передачи вперед, задняя и пониженный ряд – типа автомобильной "раздатки"

Тип гидравлики. Для работы с навесным оборудованием трактора обычно требуется гидравлическая система. В простейшем случае она будет одноконтурная, а самые дорогие модели имеют три гидровыхода, что позволяет работать одновременно с несколькими навесными агрегатами или просто избавляет от необходимости каждый раз переключать шланги, обливаясь маслом. Некоторым видам оборудования нужно сразу две гидравлические магистрали.

Вал отбора мощности. Этот выход крутящего момента нужен для привода некоторых видов прицепного или навесного оборудования. На самых маленьких тракторах этого вала нет. Вал имеет одну из стандартных скоростей вращения (540 и 1000 об/мин), поэтому вам нужно знать, на какие обороты рассчитано ваше навесное оборудование. Имейте в виду, что у некоторых моделей вал может работать во время движения, а в некоторых – еще и на стоянке.

Вопрос надежности

Большинство тракторов в продаже в Украине – китайские, хотя продаваться они могут и под отечественным брендом. Вопрос надежности и ремонтопригодности – далеко не последний. Следует отметить, что большая часть китайских тракторов не производит впечатление надежных и долговечных. Но фирменные японские мини-тракторы с "вечными" двигателями стоят в несколько раз дороже. Поэтому приемлемый вариант – китайский или отечественный трактор с качественным японским двигателем.

Набор сомнительных решений в китайском тракторе: длинная ременная передача от двигателя к трансмиссии, генератор у самой дороги, отсутствие защиты движущихся частей, подвешенные за габаритом агрегаты

Выбирая марку и модель мини-трактора, имейте в виду, что на самом деле один и тот же китайский трактор может продаваться под разными брендами и с разными индексами. Что в целом неплохо, поскольку дает больше надежд на успех в поиске запчастей даже спустя годы после покупки.

Рекомендация Авто24

Выбирая мини-трактор, согласуйте ваши потребности с возможностями моделей, которые вы рассматриваете. Но – коль уж мы автомобилисты – советуем вам уделить внимание транспортной функции вашего механического помощника. То, что вам будет удобнее перевезти что-то громоздкое, грязное или нехорошо пахнущее в прицепе трактора, а не багажнике семейного автомобиля, несомненно. Поэтому не забудьте поинтересоваться возможностью мини-трактора тянуть прицеп, перспективами приобрести прицеп и транспортной скоростью. Конечно, светотехника и тормоза должны соответствовать стандартным требованиям.

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