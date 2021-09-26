Небольшой трактор, который мы увидели в экспозиции фестиваля OldCarLand-2021, сначала привлек внимание только своей мультяшной внешностью. А потом выяснилось, что он настоящее чудо и в техническом плане.

ДТ – это значит дизельный трактор, 20 – его максимальная мощность на форсаже (1800 об/мин между прочим!), которым, кстати, злоупотреблять не рекомендуется. Выпускался трактор с таким названием на Харьковском тракторном заводе в 1958 – 1969 годах. И будучи самым маленьким трактором советского периода, он относился к тяговому классу 0,6 т.

Тракторы низких тяговых классов, как ДТ-20 от ХТЗ, в советских колхозах использовались мало

В то время в стране не было мелких фермерских хозяйств, а в колхозах и совхозах с их большими полями были востребованы более мощные машины. Тем не менее харьковский трактор покупали в Европе, где у многих фермеров были небольшие объемы производства – в частности, во Франции, Бельгии, Голландии.

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Данный экземпляр наши коллеги из “Кузницы тест-драйвов” нашли на задворках тракторной бригады в одном из украинских фермерских хозяйств. В далеком 1958-ом году новенький трактор был куплен местным колхозом, но достойной работы ему в том селе так и не нашлось. Поэтому на счетчике моточасов под капотом осталась очень скромная как для такого возраста цифра 110. Трактор находится во вполне рабочем состоянии, хотя и потерял прежний лоск.

Свои максимальные 18 л.с. одноцилиндровый ДТ-20 выдавал на 1600 об/мин. Но еще был своего рода форсаж: 20 л.с. при 1800 об/мин

Малогабаритный ДТ-20 выпускался в течение одиннадцати лет, и суммарно было произведено более 248 тысяч экземпляров! 18-сильный тракторец с одноцилиндровым дизелем имел спрос и на родине, в первую очередь у виноградарей и садоводов. Им нужен был компактный носитель орудий типа культиваторов, опрыскивателей, опылителей, уборщиков лозы.

А еще селяне использовали ДТ-20 на животноводческих фермах: благодаря малым размерам он легко ездил внутри помещений, помогая раздавать животным еду и вывозить молоко. Так же удобным харьковский трактор был в теплицах – он помещался в проездах между рядами растений, которые выращивали зимой под стеклянной крышей.

В музеях и в частных коллекциях разных стран можно полюбоваться отреставрированными ДТ-20, но и на селе их еще немало

Наконец, трактор мог служить тягачом, ведь он умеет буксировать прицеп массой до 3 тонн, а максималка его достигает 17 км/ч. Для увеличения сцепной массы (иначе говоря, чтобы трактор, выступая в роли тягача или пахаря, не буксовал) в задние колеса – прямо в шины! – можно залить по 40 – 45 л воды.

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Такой универсальности в применении наименьший из ХТЗ достигал не только из-за возможности изменения колеи колес (для тракторов это обычное дело), но и благодаря изменяемым клиренсу и колесной базе! Правда, для изменения этих основных параметров шасси нужно было немного повозиться в гараже. Но для селян важно, чтобы трактор не стоял напрасно в ожидании сезона какой-то одной культуры, поэтому они готовы были переделать геометрию ходовой ценой определенных усилий.

Впереди руля перед капотом свободное место – туда переставляют сиденье, когда трактор трансформируется для постоянного движения на реверсе (задом)

Но на этом трансформерные чудеса не заканчиваются. Если надо, этот трактор легко переоборудуется под постоянное движение задним ходом! Реверс в трансмиссии дает четыре передачи как вперед, так и назад. Сиденья и педали можно переставить так, что водитель будет сидеть спиной к двигателю, то есть трактор превращается в машину с заднемоторной компоновкой. Такое бывает нужно для работы с определенным навесным оборудованием, которое тракторист должен видеть перед собой. Как ни странно, но этот малыш имеет на борту собственную гидравлическую систему для управления навесным оборудованием.

В гусеничном варианте – а был и такой! – ДТ-20 был почитаем зимовщиками, которые дрейфовали на льдинах, и авиаторами в Арктике и Антарктике. И первые, и вторые использовали его как мини-бульдозер для расчистки взлетной полосы от снега.

Гусеничная версия ХТЗ ДТ-20 (с индексом В) эксплуатировалась на ледовых аэродромах в Арктике и Антарктике

Мини-трактор ХТЗ был не только транспортной машиной и техникой для обработки почвы. Он мог служить независимым источником крутящего момента, ведь имел так называемый вал отбора мощности. К которому можно подключать любой агрегат, требующий внешнего привода: мощную водяную помпу, циркулярную пилу, измельчитель кормов и т.д.

Интересно, что в новых нынешних условиях эта 18-сильная сельхозмашина все также востребована. В объявлениях на интернет-площадках за изрядно потрепанные ДТ-20 (самому младшему – 52 года!) просят от $1000 до $4000. И это при том, что с запчастями к ним в магазинах, мягко говоря, не все в порядке. В то же время за такие деньги вполне реально приобрести новый китайский трактор аналогичного класса, а то и сразу два...

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