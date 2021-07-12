Оказывается, в свое время на Луцком автозаводе когда-то делали сельхозтехнику. Один из уникальных тракторов продается с комплектом навесного оборудования и документов.

По словам владельца, таких тракторов было сделано три экземпляра, и еще два имели более типичную компоновку. Вероятно, это было в конце 1990-х, когда завод активно искал себе новые рыночные ниши. Похоже, речь идет о ТМК-30, который был спроектирован в 1999 году.

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Трактор сконструирован на основе агрегатов автомобиля ЛуАЗ-969М. Он имеет 40-сильный двигатель МеМЗ-968 с воздушным охлаждением, коробку передач с низкой передачей, колесные редукторы и дополнительный "угловой" редуктор. Последний нужен не только для того, чтобы снизить обороты и повысить крутящий момент, но и для того, чтобы развернуть валы на 90 градусов. Дело в том, что двигатель V4 стоит поперек, слева от водителя. Конечно, трактор имеет привод на все четыре колеса.

На борту имеется гидравлическая система для работы с навесным сельхозоборудования, есть возможность подключать орудия, имеет гидравлические исполнительные органы.

Продавец говорит, что все годы после покупки трактор довольно активно эксплуатировался по назначению. Последние два года без дела простоял в гараже, но когда владелец решил его продать, двигатель завелся буквально с третьей попытки. Сейчас трактор ЛуАЗ продается на одной из украинских интернет-площадок.

Интересно, что этот образец, вероятно, стал откликом заводчан на многочисленные попытки любителей построить трактор из внедорожника ЛуАЗ. Но похоже, на заводе тогда же было решено, что смысла запускать трактор в серию нет.

Сегодня известно, что на Волыни сохранился как минимум еще один такой трактор ЛуАЗ, но у него другой двигатель – дизельный, причем неизвестно, оборудовал ли собственник самостоятельно сельхозмашину дизелем, или таким она была с завода. Вероятно, имеющиеся два образца луцкого трактора достойны того, чтобы их было сохранено для истории, но не исключено, что данный экземпляр будет куплен для работы по назначению.

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