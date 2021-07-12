Виявляється, свого часу на Луцькому автозаводі колись робили сільгосптехніку. Один з унікальних тракторів продається з комплектом навісного обладнання та документів.

Зі слів власника, таких тракторів було зроблено три екземпляри, і ще два мали більш типову компоновку. Певно, це було наприкінці 1990-х, коли завод активно шукав собі нові ринкові ніші. Схоже, йдеться про ТМК-30, який був спроектований у 1999 році.

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Трактор сконструйовано на основі агрегатів автомобіля ЛуАЗ-969М. Він має 40-сильний двигун МеМЗ-968 з повітряним охолодженням, коробку передач з низькою передачею, колісні редуктори та додатковий “кутовий” редуктор. Останній потрібен не лише для того, щоб знизити оберти та підвищити обертовий момент, а й для того, щоб розвернути вали на 90 градусів. Річ у тому, що двигун V4 стоїть впоперек, ліворуч від водія. Звісно, трактор має привод на всі чотири колеса.

На борту мається гідравлічна система для роботи із навісним сільгоспобладнанням, є можливість підключати знаряддя, що має гідравлічні виконавчі органи.

Продавець розповідає, що всі роки після купівлі трактор доволі активно експлуатувався за призначенням. Останні два роки без діла простояв у гаражі, але коли власник вирішив його продати, двигун завівся буквально з третьої спроби. Зараз трактор ЛуАЗ продається на одному з українських інтернет-майданчиків.

Цікаво, що цей зразок, певно, став відгуком заводчан на численні спроби аматорів побудувати трактор з позашляховика ЛуАЗ. Але схоже, на заводі тоді ж було вирішено, що сенсу запускати трактор у серію немає.

Сьогодні відомо, що на Волині зберігся як мінімум ще один такий трактор ЛуАЗ, але він має інший двигун – дизельний, причому невідомо, чи власник самостійно обладнав сільгоспмашину дизелем, чи таким він був із заводу. Певно, наявні два зразки луцького трактора гідні того, щоб їх було збережено для історії, але не виключено, що даний екземпляр буде куплено для роботи за призначенням.

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