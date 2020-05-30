Мабуть, це одна з найбільш живучих моделей радянського автопрому – при тому що вона ніколи не відрізнялася надійністю та довговічністю. А сьогодні "Волинянка" - найпопулярніший об’єкт для глобального тюнінга. Як це сталося?

Немає нічого дивного в тому, щоб з автомобіля, якого за надзвичайну прохідність називають “маленьким трактором”, зробити справжній міні-трактор. В інтернеті чимало відео, де автомобіль ЛуАЗ-969 оре землю у стандартній комплектації.

З усіх старих автомобілів саме ЛуАЗи найбільше підходять у якості донора для саморобного міні-трактора.

Але все-ж таки принципових відмінностей між ЛуАЗом і сільгосптехнікою достатньо, а тому і роботи на аматора чекає чимало. Втім, це не зупиняє вітчизняних саморобників.

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Що ж приваблює тракторобудівників-аматорів в таком прототипі, як позашляховик ЛуАЗ-969?

Доступність списаних машин без документів як повного комплекту агрегатів.

В цілому прийнятні тягові характерики силового агрегата

Наявність приводу 4х4.

Великий кліренс при невеликих колесах, що знижує навантаження на трансмісію.

Як зробити трактор з автомобіля

Перетворюючи автомобіль на трактор, починати треба з рішення про компоновку. Виходячи з того, що в ЛуАЗу двигун спереду, а агрегати трансмісії розташовані послідовно від нього в напрямку корми, інших варіантів не існує. Проте трактор може бути або класичного типу – з керованими передніми колесами, або з ламаною рамою, на половинках якої закріплені силовий агрегат (передня) і робоче місце механізатора з навіскою для робочих органів за ним (задня).

Міні-трактор з рамою, що ламається, легше проектувати з багатьох причин. І агрегати ЛуАЗу непогано підходять для такої компоновки.

Рама

Рідна луазівська інтегрована у кузов для трактора не годиться. Виготовляючи нову, самодіяльні конструктори балансують між ризиком створити щось надміцне, подібне до остову залізничного вагона, і надто слабке, що буде пружно скручуватись при зануренні плуга у надто важкий ґрунт. Золота середина криється у розрахунках, яких більшості аматорів не під силу через незнання сопромату.

Двигун

Рідна V-подібна четвірка потужністю 30 або 40 к.с. не підходить перш за все з причини недовговічності, тому її заміняють на інші мотори: наприклад, спеціальні китайські типу Lifan (15 – 25 к.с.), з мотоцикла МТ “Дніпро” (32 – 36 к.с.), від морально застарілого, але надійного “Москвич-408” (50 к.с.) тощо.

Сьогодні у продажу є широкий вибір готових силових агрегатів для міні-сільгосптехніки, як бензинових, так і дизельних.

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Трансмісія

Це найскладніша проблема для саморобного трактора на базі автомобіля ЛуАЗ, адже для повноцінного сільгоспагрегату потрібно мати високе тягове зусилля на колесах. Та ще й вал відбору потужності – дуже бажана річ.

Але в штатну трансмісію “Волині” втручатися непросто, оскільки вона не має окремих коробки передач і “роздатки”, до того ж двигун, МКП, трансмісійний вал та обидва ведучі мости виконані як єдине ціле. Тому найпростіший спосіб підвищити тягу на колесах – замінити колісні редуктори на саморобні, з передавальним числом принаймні 2 (в штатних корпусах такі шестерні вміщуються). А замість валу відбору потужності іноді ставлять гідравлічний насос, який “роздає” потужність виконавчим механізмам.

Підвіска

Колеса підвішені вдало як для трактора (конструкція компактна), і деякі аматори намагаються навіть зберегти на тракторі м’якою задню підвіску. Але це неприпустимо з точки зору роботи у полі: корма, куди чіпляються робочі органи, має бути жорсткою. Як варіант – зробити блокування на час роботи в полі. В окремих випадках конструктори звужують колію, щоб трактор міг обробляти певні види культур, мінімальна колія – 950 мм. Необхідний для цього певний запас (до 190 мм) під скорочення осей важелів підвіски і привідних валів є.

Трактор на базі ЛуАЗу може орати землю і без переробок трансмісії, і це припустимо, якщо основна функція міні-трактора – транспортна.

Кабіна

Робоче місце водія, капот двигуна, захист коліс і іноді кабіна – все це можна віддати на відкуп творчій свободі автора. На жаль, далеко не завжди конструктори дотримуються умов безпеки, в розумінні безпеки руху і техніки безпеки праці. Між тим, усі рухомі деталі силового агрегату і колеса мають бути закриті, посадка водія має бути природньою, а органи управління вільно доступні і працювати за загальноприйнятим і логічним алгоритмом.

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Людина, яка вирішила побудувати міні-трактор, може спиратися на дві ідеї: 1) Мені потрібен агрегат з такими-то і такими характеристиками; 2) Я маю донора (ЛуАЗ) і хочу зробити з нього міні-трактор. Обидва підходи до конструювання мають право на існування, але майте на увазі, що вони можуть і перехрещуватись.

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