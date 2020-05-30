Пожалуй, это одна из самых живучих моделей советского автопрома – при том что она никогда не отличалась надежностью и долговечностью. А сегодня "Волынянка" – самый популярный объект для глобального тюнинга. Как это произошло?

Нет ничего удивительного в том, чтобы из автомобиля, который за чрезвычайную проходимость называют “маленьким трактором”, сделать настоящий мини-трактор. В интернете немало видео, где автомобиль ЛуАЗ-969 пашет землю в стандартной комплектации.

Из всех старых автомобилей именно ЛуАЗы больше всего подходят в качестве донора для самодельного мини-трактора.

Но все же принципиальных различий между ЛуАЗом и сельхозтехникой достаточно, а поэтому и работы конструктора-любителя ждет немало. Что никак не останавливает отечественных самоделкиных.

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Что же привлекает тракторостроителей-любителей в таком прототипе, как внедорожник ЛуАЗ-969?

Доступность списанных машин без документов как полного комплекта агрегатов.

В целом приемлемые тягловые характерики силового агрегата

Наличие привода 4х4.

Большой клиренс (280 мм) при небольших колесах, что снижает нагрузку на трансмиссию.

Как сделать трактор из автомобиля

Превращая автомобиль в трактор, начинать надо с решения о компоновке. Исходя из того, что у ЛуАЗа двигатель спереди, а агрегаты трансмиссии расположены последовательно от него в направлении кормы, других вариантов не существует. Однако трактор может быть или классического типа – с управляемыми передними колесами, или с ломанной рамой, на половинках которой закреплены силовой агрегат (передняя часть) и навеска для рабочих органов (задняя).

Мини-трактор с ломанной рамой легче проектировать по многим причинам. И агрегаты ЛуАЗа неплохо подходят для такой компоновки.

Рама

Родная луазовская рама интегрирована в кузов и для трактора не годится. Изготавливая новую, самодеятельные конструкторы балансируют между риском создать что-то сверхпрочное, вроде остова железнодорожного вагона, и слишком слабое, что будет упруго скручиваться при погружении плуга в слишком тяжелый грунт. Золотая середина кроется в расчетах, которые большинству любителей не под силу из-за отсутствия малейших контактов с сопроматом.

Двигатель

Родная для ЛуАЗа V-образная четверка МеМЗ мощностью 30 или 40 л.с. не подходит прежде всего по причине недолговечности, поэтому ее заменяют на другие моторы: например, специальные китайские типа Lifan (15–25 л.с.), от мотоцикла МТ “Днепр” (32–36 л.с.), от морально устаревшего, но надежного “Москвич-408” (50 л.с.) и др.

Сегодня в продаже имеется широкий выбор готовых силовых агрегатов для мини-сельхозтехники, как бензиновых, так и дизельных.

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Трансмиссия

Это самая сложная проблема для самодельного трактора на базе автомобиля ЛуАЗ, ведь для полноценного сельхозагрегата нужно иметь высокое тяговое усилие на колесах. Да еще и вал отбора мощности – очень желанная вещь. Но в штатную трансмиссию “Волыни” вмешиваться непросто, поскольку она не имеет отдельных коробки передач и “раздатки”, к тому же двигатель, МКП, трансмиссионный вал и оба ведущих моста выполнены как единое целое. Поэтому самый простой способ повысить тягу на колесах – заменить колесные редукторы на самодельные, с передаточным числом по крайней мере 2 (в штатных корпусах такие шестерни помещаются). А вместо вала отбора мощности иногда ставят гидравлический насос, который “раздает” мощность исполнительным механизмам, в том числе гидромотору.

Подвеска

Колеса подвешены удачно как для трактора (конструкция компактная), некоторые любители пытаются даже сохранить на сельхозмашине мягкой заднюю подвеску. Но это недопустимо с точки зрения работы в поле: корма, куда цепляются рабочие органы, должна быть жесткой. Как вариант – сделать блокировку подвески на время работы в поле. В отдельных случаях конструкторы сужают колею, чтобы трактор мог обрабатывать определенные виды культур, минимальная колея – 950 мм. Необходимый для этого определенный запас (до 190 мм) под укорочение осей рычагов подвески и приводных валов есть.

Трактор на базе ЛуАЗа может пахать землю и без переделок трансмиссии, и это допустимо, если основная функция мини-трактора – транспортная.

Оперение и кабина

Рабочее место водителя, капот двигателя, защита колес и иногда кабина – все это можно отдать на откуп творческой свободе автора. К сожалению, далеко не всегда конструкторы соблюдают условия безопасности, в понимании безопасности движения и техники безопасности труда. Между тем, все подвижные детали силового агрегата и колеса должны быть закрыты, посадка водителя должна быть естественной, а органы управления свободно доступны и работать по общепринятому и логичному алгоритму.

Рекомендация Авто24

Человек, который решил построить мини-трактор, может опираться на две идеи: 1) Мне нужен агрегат с такими-то и такими характеристиками; 2) У меня есть донор (ЛуАЗ) и я хочу сделать из него мини-трактор. Оба подхода к конструированию имеют право на существование, но имейте в виду, что они могут и пересекаться.

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