О том, что отечественные самоделкины – в том числе и "тракторостроители" – творят настоящие технические чудеса, известно давно. Но до вопроса красоты у них часто не доходят руки и силовой агрегат остается открытым. Как сделать капот для мини-трактора?

Капот на мини-тракторе – это не только красота, это и безопасность, и условия для работы двигателя. Поэтому трактору, как и каждой технике, нужен капот, который будет прикрывать основные агрегаты. Это касается не только самодельных тракторов, но и дешевых китайских тракторов и мотоблоков, которые порой имеют обвес и оформление на уровне самоделок.

Полное капотирование силового агрегата требует тщательной настройки системы охлаждения

Капот надо сделать таким, чтобы он мог выполнять функции:

Защищать работающих рядом людей от травмирования горячими деталями и вращающимися деталями.

Защищать силовой агрегат от атмосферных осадков и загрязнения.

Не мешать ремонту и обслуживанию агрегатов.

Декоративную функцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 уникальных тракторов, сделанных украинцами из автомобилей

На практике, однако, выходит, что далеко не обязательно капот на тракторе закрывает весь двигатель. Почти всегда агрегат остается открытым с боков, что обусловлено и требованиями охлаждения, и геометрией двигателя, который часто выпирает в стороны, и, в конце концов, экономия материала – тоже не последний фактор.

Распространенные ошибки при изготовлении капота на мини-трактор

Слишком большая прочность и вес. Недостаточная жесткость панелей и крепления. Нарушение условий охлаждения агрегатов. Крепление на капоте тяжелых деталей трактора.

Самая распространенная ошибка конструкторов-любителей – нарушения, как говорят профессиональные конструкторы, весовой культуры. Недостаток инженерных знаний побуждает самоделкиных закладывать в детали облицовки слишком большой запас прочности. Между тем, такие детали должны быть не столько прочными, сколько жесткими в определенных зонах – например, там, где капот крепится к силовым элементам, где он прилегает к чему-то и где фиксируется.

Иногда часть агрегатов не помещается под капотом, и для трактора вполне допустимо “выставить” определенный узел напоказ.

То есть важно в первую очередь, чтобы капот держал свою геометрию в тех размерах, где он соединяется с другими частями. Обратите внимание – штатные капоты автомобилей почти всегда немного “играют”, когда водитель берется за угол. Но когда правильно выполненный капот закрыт и зафиксирован всеми замками, он имеет вполне адекватный вид – это касается и автомобилей, и тракторов, и самолетов и другой техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загадка украинской машины “Заря” осталась нераскрытой

Другая крайность – недостаточная жесткость, которая приводит к вибрации капота во время движения или просто при работе двигателя на холостом ходу. Избежать этого явления поможет правильно рассчитанный каркас и плотное прилегание краев капота (через резиновые упоры) к силовым элементам мини-трактора.

Желание закрепить на капоте фары, зеркала, ЗИП, фильтр воздуха часто приводит к вибрациям, деформациям панелей, поэтому капот нужно или усиливать в нужных точках, или не нагружать несвойственной ему несущей функцией.

Конструкция и материалы

Если капот относительно небольшой (длина панелей до 0,7–0,8 м), вполне возможно обойтись без силового каркаса, одним лишь листовым металлом, но он должен быть отформован с определенными ребрами жесткости.

Конструкторы этих мини-тракторов удачно использовали для изготовления капотов крылья “Москвича-2140” и “Запорожец” ЗАЗ-968М (вместе с облицовкой).

Очень интересное и доступное по цене решение – использование для изготовления капота мини-трактора кузовных деталей списанных легковых автомобилей. В первую очередь годятся передние крылья, которые имеют и горизонтальную, и вертикальную поверхности, а также отштампованные ребра жесткости. При необходимости несложно сделать вставки из листового металла (1,0– 1,5 мм) которые расширят капот, изготовленный из крыльев.

Если из-за больших размеров капоту понадобится каркас, его целесообразно сделать из прямоугольной трубы, и соответственно, к ней крепить петли и замки. Металл, который вы будете использовать для обшивки каркаса, может быть тоньше – от 0,8 мм. Еще один рациональный вариант усиления – взять силовые детали от старого автомобильного капота.

Если делать капот мини-трактора из ровных листов металла, придется сварить для него каркас, например, из труб.

Важный момент – точки крепления капота, петли и замки. Если они будут недостаточно жесткими, капот будет вибрировать и дребезжать. Поэтому эти точки должны быть усилены, а шарниры дополнительно уплотнены пружинами и резиновыми втулками.

Рекомендация Авто24

Проявляйте фантазию, но начинайте с бумажных эскизов – недаром даже профессиональные дизайнеры сначала создают десятки своих скетчей, а потом уже берутся за пластилиновые и гипсовые макеты. И не стесняйтесь обратиться к опыту коллег, которые уже прошли вашим путем, чтобы не повторять типичных ошибок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 удачных конструкций самодельных квадроциклов