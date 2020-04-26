Сделать квадроцикл бывалому авто- или мотолюбителю не так уж и трудно. Но прежде чем принять решение и начать дело, стоит ознакомиться с опытом конструкторов-первопроходцев.

Мы не хотим сказать, что эти несколько проектов – лучшие. Но они наиболее типичны, и на них удобно показать характерные конструкторские схемы, ошибки и успешные решения.

Для развлечений

Легкий квадроцикл с двигателем от классического К-750 создавали явно для развлекательных поездок. Он максимально прост, в нем нет ничего лишнего: декоративного обвеса, защитных щитков, габаритных огней и даже багажника.

Минимум оснащения, однако есть четыре колеса для стойкости и фаркоп для большей практичности.

Передняя подвеска здесь полностью независимая, а задняя – зависимая, на жестком рычаге, который дает заднему мосту от “Жигулей” свободу лишь в одной плоскости. Интересная деталь здесь – несимметрично обрезанные полуоси моста. Другие конструкторы почему-то боятся так делать, а зря: это позволяет отцентровать выход с МКП “Урала” и фланец “жигулевского” моста. А это в свою очередь облегчает работу кардана трансмиссии (даже если это ШРУС). Решение с тормозным диском на этом же трансмиссионном валу также заслуживает уважения.

Рациональный

Самая простая конструкция, по сути представляет собой мотоцикл “Урал”, поставленный на четыре колеса. Заднюю вилку расширили, чтобы на нее можно было навесить немного зауженный задний мост от “Жигулей”.

Не менее половины самодельных квадроциклов имеют именно такую конструкцию. Но из-за упрощенной задней подвески их возможности на бездорожье ограничены.

Устройство задней подвески таково, что мост ходит вверх-вниз только в одной плоскости, что не очень хорошо на больших неровностях, однако такой примитивизм позволил обойтись всего двумя рычагами.

Самодельщики редко имеют чертежи своих проектов – большинство соединений делается “по месту”. Однако без эскизов техническое творчество невозможно.

Спереди классическая для такого транспорта независимая параллелограммная подвеска с парой А-образных рычагов возле каждого колеса. Тормоза гидравлические на все четыре колеса, с использованием деталей от той же вазовской классики. Из интересных решений – принудительный обдув цилиндров “ураловского" двигателя воздухом с помощью вентилятора печки от Lada Samara.

Совершенный

Это уже работа несколько иного уровня, хотя в основе лежит тот же силовой агрегат от тяжелого мотоцикла-опозита. Конструктор уделил больше внимания подвеске колес, а значит, эта машина будет на голову выше предыдущих на пересеченной местности. Спереди – длинные рычаги, по паре для каждого колеса, а сзади – неизменный неразрезной мост от заднеприводного легкового автомобиля.

Несколько дополнительных усовершенствований поднимают это изделие на другой технический уровень.

Но отличие от множества подобных проектов в том, что этот мост подвешен на четырех рычагах, которые дают ему возможность ходить не только вверх-вниз, но и перекашиваться. То есть на неровностях то одно, то второе заднее колесо квадрика не будет вывешиваться, испытывая мост и рычаги на прочность, а будет мягко облегать рельеф пути. Мотоциклетному двигателю воздушного охлаждения при работе квадроцикла на тяжелых дорогах грозит перегрев, поэтому автор проекта пристроил к мотору маслорадиатор, теплообменник которого спрятал под передним багажником. Неизвестно, хватит ли при этом мощности штатного маслонасоса, ведь всем известно, что система смазки двигателей КМЗ довольно привередлива. Применено удачное решение с колесами: специальную зубастую резину обули на диски от автомобиля “Ока”, которые расширили с помощью вварених вставок.

4х4 с автомобильным двигателем

Типичный представитель относительно немногочисленного клана квадроциклов с автомобильным двигателем. Конструктор выбрал самый доступный и вероятно, самый удобный вариант – 33-сильный двухцилиндровый двигатель от компактного автомобильчика "Ока". Его плюсы перед аналогичным по мощности мотором “Днепра” и “Урала” - в больший долговечности и меньшей тепловой нагруженности благодаря наличию системы жидкостного охлаждения с радиатором.

Автомобильный двигатель выводит квадроцикл на новый уровень возможностей: становится доступным длительное движение в тяжелых условиях и с большим грузом.

Это, а также особенности переднеприводной трансмиссии “Оки” позволило сделать квадроцикл полноприводным. Автомобильный силовой агрегат расположили вдоль рамы, соответственно, каждый колесный привод автомобильчика на “квадрике” стал трансмиссионным валом (карданом), передающим крутящий момент к переднему и заднему мосту. Ведущие мосты сделаны на основе “жигулевских”, но каждую полуось заменили приводным валом от Lada Samara.

Схема трансмиссии квадроцикла 4х4: 1 - двигатель “Ока” 0,75 л; 2 – сцепление; 3 – МКП с “заниженной” главной парой; 4 – трансмиссионный вал (Шрусы ВАЗ-2108) до переднего моста; 5 – редукторы ведущих мостов (ВАЗ-2101); 6 – трансмиссионный вал. 7 – колеса.

Немного странно, что ни один из трех дифференциалов не имеет блокировки. Но для повышения крутящего момента в МКП “Оки” шестерни главной пары заменили на цепную передачу с большим значением. Интересно, что по признанию самого автора, работа над проектом заняла 11 месяцев, конструктор-любитель проводил в гараже каждый день по несколько часов – после основной работы.

Классический

Скромный вид этот квадроцикл имеет за счет простеньких “жигулевских” колес, плотно посаженных щитков и отсутствия прочего обвеса. Использована база все того же МТ-10 “Днепр”: частично рама, силовой агрегат, бак, сиденье.

Фактически, простой квадроцикл аналогичен по функциональности мотоциклу с коляской, хотя и имеет лишь два места. Но он более устойчив на дороге.

Судя по всему, владелец – он же конструктор – видел свое детище как транспорт для неспешных прогулок, без посягательств на подвиги на бездорожье. Передняя подвеска как и у большинства аналогов полностью независимая, задняя – с “жигулевским” неразрезным мостом, зависимая, то есть без возможности колес плавно реагировать на сложный рельеф местности.

Постройка квадроцикла своими руками чаще всего занимает месяцы, а то годы, ведь конструкторы-любители работают в свободное от основной деятельности время.

Рекомендация Авто24

Очень важно определиться, какой тип “квадрика” вам нужен, а также, насколько сложный проект вы сможете потянуть. Ведь может случиться, что когда вы возьмете на себя слишком много, транспортное средство вы таки создадите. Но будет ли оно достаточно надежным и функциональным, будучи построенным в условиях строгой экономии средств и времени? Поэтому реально оценивайте свои потребности и свои силы, и пусть вас вдохновляет успешный опыт предшественников.