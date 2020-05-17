Про те, що вітчизняні саморобники – в тому числі і "тракторобудівники" – творять справжні технічні дива, відомо давно. Але до питання красоти у них часто не доходять руки і силовий агрегат залишається відкритим. Як зробити капот до міні–трактора?

Капот на міні-тракторі – це не лише краса, це і безпека, і умови для роботи двигуна. Тому трактору, як і кожній одиниці техніки, потрібен капот (капоти), який прикриватиме основні агрегати. Це стосується не лише саморобних тракторів, а й дешевих китайських тракторців і мотоблоків, які часом мають обвіс і оформлення на рівні саморобок.

Повне капотування силового агрегату вимагає ретельного налаштування системи охолодження.

Капот треба зробити таким, аби він міг виконувати функції:

Захищати працюючих поряд людей від травмування гарячими деталями і деталями, що обертаються

Захищати силовий агрегат від атмосферних опадів і забруднення

Не заважати ремонту і обслуговуванню агрегатів

Декоративну функцію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 5 унікальних тракторів, зроблених українцями з автомобілів

На практиці, однак, виходить, що далеко не обов’язково капот на тракторі закриває весь двигун. Майже завжди агрегат залишається відкритим з боків, що обумовлено і вимогами охолодження, і геометрією двигуна, який часто випирає в сторони, та й врешті решт економія матеріалу теж не останній фактор.



Поширені помилки при виготовленні капота на міні-трактор

Надто великі міцність і вага Недостатня жорсткість панелей і кріплення Порушення умов охолодження агрегатів Кріплення на капоті важких деталей трактора.

Найпоширеніша помилка конструкторів-аматорів – порушення, як кажуть професійні конструктори, вагової культури. Брак інженерних знань спонукає саморобників закладати в деталі облицювання занадто великий запас міцності. Між тим, такі деталі мають бути не стільки “міцними”, скільки жорсткими у визначених зонах – наприклад, там, де капот кріпиться до силових елементів, де він прилягає до чогось і де фіксується.

Іноді частина агрегатів не вміщується під капотом, і для трактора цілком припустимо “виставити” певний вузол напоказ.

Тобто важливо в першу чергу, щоб капот тримав свою геометрію в тих розмірах, де він сполучається з іншими. Зверніть увагу – штатні капоти автомобілів майже завжди трохи “грають”, коли водій бере його за один кут. Але коли правильно виконаний капот закритий і зафіксований усіма замками, він має цілком адекватний вигляд – це стосується і автомобілів, і тракторів, і літаків та іншої техніки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загадка української машини “Заря” залишилася нерозкритою

Інша крайність – недостатня жорсткість, яка приводить до вібрацій капота під час руху або просто при роботи двигуна на холостому ході. Уникнути цього явища допоможе правильно розрахований каркас і щільне прилягання країв капота до силових елементів міні-трактора.

Бажання закріпити на капоті фари, дзеркала, ЗІП, фільтр повітря часто призводить до вібрацій, деформацій панелей, тому капот потрібно або посилювати в потрібних точках, або не навантажувати невластивою йому силовою функцією.

Конструкція і матеріали

Якщо капот відносно невеликий (довжина панелей до 0,7 – 0,8 м), цілком можливо обійтися без силового каркаса, самим лише листовим металом, але він має бути відформований з певними ребрами жорсткості.

Конструктори цих міні-тракторів вдало використали для виготовлення капотів крила “Москвича-2140” і “Запорожця” ЗАЗ-968М (разом з облицюванням).

Дуже цікаве і доступне за ціною рішення – використання для виготовлення капота міні-трактора кузовних деталей списаних легкових автомобілів. В першу чергу годяться передні крила, які мають і горизонтальну, і вертикальну поверхні, а також відштамповані ребра жорсткості. За необхідності нескладно зробити вставки з листового металу (1,0 - 1,5 мм) які розширять капот, виготовлений з крил.

Якщо через великі розміри капоту знадобиться каркас, його найдоцільніше зробити з прямокутної труби, і відповідно, до неї кріпити завіси і замки. Метал, який ви будете використовувати для обшивки каркасу, може бути тоншим – від 0,8 мм. Ще один раціональний варіант підсилення – взяти силові деталі від старого автомобільного капота.

Якщо виготовлювати капот міні-трактора з рівних листів металу, доведеться зварити для нього каркас – наприклад, з труб.

Важливий момент – точки кріплення капота, завіси і замки. Якщо вони будуть недостатньо жорсткими, капот буде вібрувати і дзеленчати. Тому ці точки мають бути підсилені, а шарніри додатково ущільнені пружинами та гумовими втулками.

Рекомендація Авто24

Проявляйте фантазію, але починайте з паперових ескізів – недаремно навіть професійні дизайнери спочатку створюють десятки своїх скетчів, а потім уже беруться за пластилінові та гіпсові макети. І не стидайтеся звернутись до досвіду колег, які вже пройшли вашим шляхом, щоб не повторювати типових помилок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 5 вдалих конструкцій саморобних квадроциклів