Тысячи украинских граждан самостоятельно создают для себя малоформатную сельхозтехнику. Но мало преодолеть вызовы технического порядка – затем сделанный своими руками трактор нужно еще узаконить. Как зарегистрировать самодельный мини-трактор?

Чтобы самодельным мини-трактором можно было пользоваться за пределами собственного земельного участка, его следует зарегистрировать в государственных органах. С января 2019 г. за регистрацию транспорта отвечает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Некоторые самодельные мини-тракторы по уровню технической культуры явно превышают дешевые модели китайского производства.

Госпродпотребслужба имеет свои территориальные Управления в областных центрах, а кроме того – специалистов в крупнейших районных центрах. К ним и следует обращаться по вопросам регистрации сельскохозяйственной техники. Правда, следует быть готовым к тому, что попытка оформить самодельный мини-трактор удастся не с первого раза. Потому что дело усложняется несколькими нюансами.

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Вопросы регистрации самодельной техники регулирует Постановление Кабмина № 694 за 8.07.2009. о порядке регистрации сельскохозяйственной техники. Если коротко, владельцу нужно кроме собственных документов предъявить еще несколько важных бумаг.

Документы, подтверждающие законность приобретения основных компонентов самоделки

Заключение о соответствии машины требованиям конструкции и безопасности дорожного движения.

Акт о присвоении идентификационного номера

Самый важный для владельца самодельного трактора здесь вероятно, второй пункт – относительно вывода о технической адекватности его детища. Кто выдает этот документ? Цитата из Порядка № 694 (п.8.6.): Соответствие машины, которая переоборудована или самостоятельно собрана, требованиям правил, нормативов и стандартов Украины относительно технического состояния, конструкции, безопасности дорожного движения, безопасности труда и охраны окружающей среды подтверждается выводами субъектов хозяйствования, уполномоченных проводить такую проверку в порядке, определенном законодательством.

Любая техника может навредить человеку, поэтому важно, чтобы эта опасность не усугублялась конструктивными недостатками самоделки.

Как видим, что касается того, кто имеет право оценивать пригодность самодельного мини-трактора к эксплуатации, в документе информации минимум. Вероятно, следует понимать это так, что в местном управлении Госпродпотребслужбы конструктору назовут эксперта или организацию, которым они доверяют и к которым следует обращаться за выводом.

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Еще на этапе проектирования мини-трактора следует учесть вопросы безопасной работы с ним – посадку водителя, расположение движущихся деталей, щитки колес и тому подобное.

Указанная экспертиза хоть и тревожная для самодеятельного конструктора, но безусловно, она нужна. Ведь мини-трактор, как и любой другой механизм, может представлять опасность для людей, и этот риск должен быть сведен к минимуму. Точные критерии оценки самоделки в Порядке № 694 не указываются, но скорее всего, эксперты будут опираться на “Технический регламент безопасности машин” (постановление Кабмина за 30.01.2013 г. N 62). Если совсем коротко, то самодельный мини-трактор должен иметь комплект светотехники для движения по дорогам общего пользования, эффективные рулевое управление и тормоза, удобное сиденье для водителя и органы управления с адекватным алгоритмом.

Украинское законодательство не определяет четко, кто может делать экспертное заключение относительно технической пригодности самодельного трактора.

Когда эксперты-технари и Госпродпотребслужба признают за самодельным трактором право на жизнь, он получит свидетельство о регистрации и номерной знак. Для которого, кстати, следует предусмотреть место сзади на левой стороне кабины (если она не съемная) или ниже на самом тракторе.

Рекомендация Авто24

Принадлежность к высокоразвитой цивилизации ставит нам свои условия, и необходимость иметь документы на сельхозтехнику – в их числе. Поэтому запасайтесь терпением и готовьте бумаги. Или же приготовьте закрытый прицеп и пандус, чтобы перевозить свой мини-трактор с поля на поле как груз и не выезжать на нем на дороги общего пользования – хотя по данным Госпродпотребслужбы это будет законно.

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