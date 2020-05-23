Тисячі українських громадян самотужки створюють для себе малоформатну сільгосптехніку. Але мало подолати виклики технічного порядку – потім зроблений своїми руками трактор потрібно ще узаконити. Як зареєструвати саморобний міні-трактор?

Щоб саморобним міні-трактором можна було користуватися за межами власної земельної ділянки, його варто зареєструвати і державних органах. З січня 2019 р. за реєстрацію сільгосптехніки відповідає Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Деякі саморобні міні-трактори за рівнем технічної культури явно перевищують дешеві моделі китайського виробництва.

Держпродспоживслужба має свої територіальні Управління в обласних центрах, а крім того – фахівців у найбільших районних центрах. До них і слід звертатись з питань реєстрації сільскогосподарської техніки. Щоправда, слід бути готовим до того, що спроба оформити саморобний міні-трактор вдасться не з першого разу. Тому що справа ускладняється кількома нюансами.

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Питання реєстрації саморобної техніки регулює Постанова Кабміну № 694 від 8.07.2009 р. про порядок реєстрації сільськогосподарської техніки. Якщо коротко, власнику потрібно крім власних документів пред’явити ще кілька важливих паперів.

Документи, що підтверджують законність придбання основних компонентів саморобки

Висновок про відповідність машини вимогам конструкції і безпеки дорожнього руха.

Акт про присвоєння ідентифікаційного номера

Найважливіший для власника саморобного трактора тут певно, другий пункт – щодо висновку про технічну адекватність його дітища. Хто видає цей документ? Цитата з Порядку № 694 (п.8.6.): Відповідність машини, що переобладнана або самостійно складена, вимогам правил, нормативів і стандартів України щодо технічного стану, конструкції, безпеки дорожнього руху, безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища підтверджується висновками суб'єктів господарювання, уповноважених проводити таку перевірку у порядку, визначеному законодавством.

Будь-яка техніка може зашкодити людині, тож важливо, щоб ця небезпека не посилювалася конструктивними недоліками саморобки.

Щодо того, хто має право оцінювати придатність саморобного міні-трактора до експлуатації, в документі інформації мінімум. Певно, слід розуміти це так, що в місцевому управлінні Держпродспоживслужби конструктору назвуть експерта чи організацію, яким вони довіряють і до якої слід звертатись по висновок.

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Ще на етапі проектування міні-трактора слід врахувати питання безпечної роботи з ним – посадку водія, розташування рухомих деталей, щитки колес тощо.

Зазначена експертиза хоч і тривожна для самодіяльного конструктора, але безумовно, вона потрібна. Адже міні-трактор, як і будь-який інший механізм, може становити небезпеку для людей, і цей ризик має бути зведений до мінімуму. Точні критерії оцінки саморобки в Порядку № 694 не зазначаються, але швидше за все, експерти будуть спиратися на “Технічний регламент безпеки машин” (постанова Кабміну від 30.01.2013 р. N 62). Якщо зовсім коротко, то саморобний міні-трактор повинен мати комплект світлотехніки для руху по дорогах загального користування, ефективні рульове управління і гальма, зручне сидіння для водія і органи управління з адекватним алгоритмом.

Українське законодавство не визначає чітко, хто може робити експертний висновок стосовно технічної досконалості саморобного трактора.

Коли експерти-технарі і Держпродспоживслужба визнають за саморобним трактором право на життя, він отримає свідоцтво про реєстрацію і номерний знак. Для якого, до речі, слід передбачити місце ззаду на лівій стороні кабіни (якщо вона не знімна) або нижче на самому тракторі.

Рекомендація Авто24

Належність до високорозвиненої цивілізації ставить нам свої умови, і необхідність мати документи на сільгосптехніку – в їх числі. Тож запасайтеся терпінням і готуйте папери. Або ж приготуйте закритий причеп та пандус, щоб перевозити свій міні-трактор з поля на поле як вантаж і не виїздити на ньому на дороги загального користування – хоча за інформацією Держпродспоживслужби, це не буде законним.

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