Моторизований помічник може бути в нагоді не лише професійному фермеру, а і пересічному дачнику, не кажучи вже про мешканця приватного маєтку за містом. Але більшість з автомобілістів, чесно кажучи, на тракторах знається не дуже.

Поняття міні-трактора не дуже чітке, але головне, що треба розуміти потенційному власнику: мініатюрність агрегату пов’язана не стільки з ціною, скільки з завданнями, які він повинен виконувати. Тобто щоб визначаючись з моделлю міні-трактора, треба розуміти кілька ключових позицій:

Перелік завдань: обробка грунту, транспортування, косіння трави, прибирання снігу, навантажування тощо; Тип грунту, який трактор буде обробляти – піщаний, супіщаний, глинистий, суглинки. Від цього залежить зусилля, яке трактор повинен буде розвивати на тягловому пристрої; Територія, на якій трактор працюватиме – тісний двір, виноградник, сад з низькорослими деревами, поле тощо. На надто великому тракторі вам доведеться маневрувати з багатьма відступами назад і розворотами, що з навісним обладнанням не завжди просто; Площа угідь, які потрібно буде обробляти. Деякі бюджетні малопотужні міні-трактори не можуть працювати з повним навантаженням протягом кількох годин.

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Паспортні параметри

Є кілька основних параметрів, до яких слід придивитися при виборі міні-трактора. Саме вони впливають на спроможність трактора виконувати завдання його власника. Зазначимо, що більшість цих параметрів стосуються сільськогосподарських робіт, тож якщо вам потрібен помічник не “в полі”, а “у господарстві”, на них можете не зважати.

Імпортована з Китаю техніка зазвичай має претензії на сучасність, але довговічність найчастіше не гарантують навіть дилери

Потужність. Сильний двигун – це не тільки можливість піднімати цілину на кількох гектарах неугідь, а й пропуск у команду універсальних машин, які працюють з широким набором навісного обладнання – аж до бура, щітки або навантажувача. Слабеньким вважається двигун потужністю до 10 “конячок”, більшість популярних моделей мають близько 15 – 20 к.с., а 24-сильні тракторці вважаються вже богатирями.

Білоруський МТЗ старомодний зовні, але має надійний японський двигун, до того ж створений досвідченими конструкторами старої школи

Ширина колії. Для міні-трактора важлива не широка або вузька колія, а можливість її змінювати. Це потрібно для того, щоб трактор міг заїжджати колесами між рядками на грядку або поле з різними культурами. Деякі моделі дають можливість переставляти колеса у вузькому діапазоні, у деяких це не можна робити взагалі.

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Тип навіски. Причіпний пристрій позаду трактора може бути так званий одноточковий, а може – триточковий. Другий тип дозволяє використовувати більш серйозне навісне знаряддя, але три точки при малій вантажопідйомності навісного вузла сенсу практично не мають. У потужних моделей міні-тракторів з “триточкою” це допустиме навантаження перевищує 300 кг, у малих тракторів – близько 100 – 120 кг.

Трансмісія – другий за важливістю агрегат міні-трактора. Як правило є 3 – 4 передачі вперед, задня і знижений ряд – на кшталт автомобільної “роздатки”

Тип гідравліки. Для роботи з навісним обладнанням тракторцеві зазвичай потрібна гідравлічна система. У найпростішому випадку вона буде одноконтурна, найдорожчі моделі мають три гідровиходи, що дозволяє працювати одночасно з кількома навісними агрегатами або просто позбавляє необхідності щоразу перемикати шланги, обливаючись мастилом. Деяким видам обладнання потрібно відразу дві гідравлічні магістралі.

Вал відбору потужності. Цей вихід обертового моменту потрібен для приводу деяких видів причіпного або навісного обладнання. На найдрібніших тракторах цього валу немає. Вал має одну зі стандартних швидкостей обертання (540 та 1000 об/хв), тож вам потрібно знати, на які оберти розраховане ваше навісне обладнання. Майте на увазі, що в деяких моделей вал може працювати під час руху, а в деяких – ще й на стоянці.

Питання надійності

Більшість тракторів у продажу в Україні – китайські, хоча продаватися вони можуть і під вітчизняним брендом. Питання надійності і ремонтопридатності – далеко не останнє. Слід зазначити, що велика частина китайських тракторів не справляє враження надійних та довговічних. Але фірмові японські міні-трактори з “вічними” двигунами коштують у кілька разів дорожче. Тому прийнятний варіант – китайський або вітчизняний трактор з якісним японським двигуном.

Набір сумнівних рішень в китайському тракторі: довга пасова передача від двигуна до трансмісії, генератор над самою дорогою, відсутність захисту рухомих частин, підвішані поза габаритом агрегати

Обираючи марку та модель міні-трактора, майте на увазі, що насправді один той самий китайський трактор може продаватися під різними брендами і модельними індексами. Що в цілому непогано, оскільки дає більше надій на успіх у пошуку запчастин навіть через роки після покупки.

Рекомендація Авто24

Обираючи міні-трактор, узгоджуйте ваші потреби з можливостями моделей, які ви розглядаєте. Але – оскільки ми автомобілісти – радимо вам приділити увагу транспортній функції вашого механічного помічника. Те, що вам буде зручно перевезти щось громіздке, брудне або смердюче у причепі трактора, а не багажнику сімейного авто, безсумнівно. Тож не забудьте поцікавитися можливістю міні-трактора тягнути причіп, перспективами придбати причіп та транспортною швидкістю. Звісно, світлотехніка та гальма мають відповідати стандартним вимогам.

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