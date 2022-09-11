Вы никогда не ездили за рулем фермерского трактора? Журналистам "Авто 24" тоже раньше не приходилось, но после этого тест-драйва мы стали немного иначе смотреть на окружающий мир. Перечень техники, которой нам приходилось управлять, поверьте, не так уж и мал – но трактор все равно произвел впечатление.

У трактора ЮМЗ трогательная история: он был задуман не столько как трактор, сколько как маскировка для производства баллистических ракет. ЮМЗ – это тот же Южмаш, Южный машиностроительный завод в городе Днепр, где производили стратегическое оружие и космические корабли. То есть трактор, выпущенный в количестве более 2 миллионов штук – на самом деле и не изделие, а всего лишь операция прикрытия.

ЮМЗ-6, как и его близнец МТЗ-50, считается у мелких фермеров мощной машиной. Главное, что им можно возделывать поля в "промышленных" масштабах.

Но дело даже не в том, что этот трактор чуть не стал ракетой "Зенит". Для нас интересно то, что он мог быть автомобилем – 4-тонным грузовиком ДАЗ-150 "Украинец" или амфибией 6х6 ДАЗ-485 (БАВ). Ведь до того, как стать в 1951 г. ракетным заводом Южмаш, завод в тогдашнем Днепропетровске несколько лет побыл ДАЗом – автомобильным заводом... И успел выпустить две оригинальные модели авто.

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Однако, как бы то ни было в прошлом, сегодня тест-пилот "Авто 24", уверенно попадая ногами на три стальные ступеньки, поднялся в кабину трактора ЮМЗ. По дороге поапалась табличка с подробностями: ЮМЗ-6КЛ, год выпуска 1985-й. В автомобильных кругах эта транспортная единица давно уже считалась бы олдтаймером, а в ракетно-тракторном мире, как видите, на ней до сих пор пашут землю.

Кабина просторная и обзор безупречен, правда, руль почему-то стоит справа. Ничего страшного, разве мы не были в Англии или на праворуких японцах не ездили? Тем более что за "не тот" руль имеем неожиданную компенсацию: баранка регулируется по наклону и по высоте! А ну, вспомним, какие автомобили имели такую ​​опцию "в базе" в 1985 году? Даже минский "близнец" нашего ЮМЗ – "Беларусь" МТЗ-50 такого наворота не имел!

Эргономика кабины в ЮМЗ – на уровне 1970-х годов. Но строго говоря, донимает разве что пыль в "салоне" и отсутствие кондиционера.

После примерки к кабине приходится выходить из нее: двигатель здесь запускается снаружи. Процедура старта не скорая, имеет несколько подготовительных операций, даже если не считать попутный перекур. Все расписано по определенному алгоритму: не иначе, космическое родство сказалось.

Добавляет шарма то, что вместо электростартера здесь отдельный бензиновый мотор ПД мощностью 10 л.с.! Но электростартер тоже есть – он маленький, и заводит именно этот ПД. Для запуска дизеля подкачиваем бензин в карбюратор пускового моторчика, затем запускаем его электростартером, немного прогреваем, тогда подсоединяем муфту-бендикс, немного ждем и… наконец-то дизель взревел! Быстро разъединяем муфту и глушим ПД. Все, можно возвращаться в кабину.

Хозяин поддерживает работоспособность этого пожилого экземпляра на максимально высоком уровне. Иначе нельзя: если он станет во время сельхозработ, потери урожая обойдутся дороже экономии на запчастях.

Включаем зайчика

Сначала показалось, что все как в машине: сцепление – слева, тормоз и газ справа… Правда, тормозных педалей оказалось две, да и акселератор тоже не один. А рычаг МКП расположен буквально между ногами. Тем, кто катался на прокачанных для оффроуда Land Rover'ах, с тормозами все понятно: левая педаль тормозит левые колеса, правая – правые. Это помогает в глубокой грязи и снегу. Когда дорога нормальная, педали объединяют накидным стопором.

Педаль газа имеет дублера – сектор газа, и это снова ссылка либо в космос, либо в авиацию: этот рычаг и зубцы позволяют выставить обороты двигателя вручную, зафиксировав их. Пожалуй, при определенном желании это можно назвать круиз-контролем.

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Передач всего пять, но кроме цифр на кулисе видим что-то непонятное, как говорится, не из этой оперы: зайчика и черепаху (нет, не нинзя – обычную). Это то, что в конкретных внедорожниках называют "раздаткой". Ткнув рычаг к ушастому, получаем скоростной ряд, к рептилии – нижний, тяговый. Мы пахать землю не будем, так что включаем зайчика.

Трансмиссия имеет “диф” с самоблоком, 5 передач и дополнительный пониженный ряд. Причем все управляется одним рычагом – редкость с точки зрения автомобилиста.

Вперед!

Передачи включаются приятно – без особого усилия, но с жестким металлическим лязгом. Причем со слов владельца стало ясно, что номер передачи особого значения не имеет – результат будет одинаков: трактор поедет. Сцепление, несмотря на скромный вид педали, великолепно, отпускать его можно быстро и без особой тщательности, в любом случае старт будет успешным. Сильно газовать тоже необязательно, и ничего удивительного, потому что максимум крутящего момента в 240 Нм этот 60-сильный дизель отдает уже на 1800 об/мин.

ЮМЗ живо идет по любой дороге. Скорость не кажется маленькой, хотя максималка у него не более 25 км/ч. Так утверждает паспорт, а спидометра на приборной панели найти не удалось, при том что в целом щиток не беден циферблатами.

Обзор из-за руля безупречен, педали и руль не тяжелы, все рычаги работают адекватно. Проблемы с уплотнением кабины и жара в ней – типичные для 1970-80-х годов явления.

Когда ты едешь на колесном тракторе типа ЮМЗ, тебе нет дела до неровностей. На очень глубоких колеях людей в кабине время от времени изрядно встряхивает, но у тебя есть другие заботы: направление движения. Дело в том, что вместо пружин или рессор выбоины здесь отрабатывают большие задние колеса, и они свое дело знают. Передние же колеса наоборот, имея хоть какую-то подвеску, имеют и собственные проблемы. Нюанс состоит в том, что заданное направление трактор держит хорошо, но есть определенная проблема задать это направление.

В кругах знатоков есть шаблон плохой управляемости – большие американские седаны 1960-1980-х годов, имеющие "пустой" руль без обратной связи. Так вот, по сравнению с нашим трактором эти дредноуты просто образец послушания. Наш тестовый экземпляр оснащен мощным гидроцилиндром в рулевом управлении, который делает руль легким и полностью лишенным каких-либо чувств. Поэтому каждый маневр влево-вправо приходится внимательно просчитывать. Собственно этому быстро удалось научиться, и часть тест-драйва журналист "Авто 24" успешно провел на узкой и извилистой лесной дороге. Секрет, недоступный для рядового автомобилиста, открыл владелец трактора: за положением управляемых колес легко следить через нижние передние окна кабины...

Как массовая и универсальная машина ЮМЗ-6 прост в управлении и ремонте. Спустя 20 лет после прекращения выпуска проблем с запчастями нет.

Рекомендация “Авто 24”

А теперь серьезно. Если вам представится возможность поуправлять сельхозтехникой, не отказывайтесь от нее. Поднимитесь в кабину и попробуйте. Даже если при этом вы не вспашете гектар поля и не перетащите два прицепа с навозом, вы многое поймете о крестьянском труде и о ценах на продукты. Конечно, сверхсовременных аппаратов с беспилотным управлением по меткам GPS это не касается, но и количество их в стране по сравнению с тракторами ЮМЗ пока мизерное. К сожалению.

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