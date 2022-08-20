Серед усіх ролей, які примірювали на себе могутні КрАЗи свого віку, “Авто 24” знайшов ще одну, маловідому більшості українців…

Коли ціна танків почала виражатися у мільйонах, а час навчання екіпажу – в роках, конструктори замислилися про додаткові засоби захисту від ворожих засобів ураження. І подумали, що непогано було б навчити броньовану машину самотужки зариватися у землю. Власне, тактичний прийом “танк в окопі” відомий ще з часів Другої світової. Однак не годиться сучасному танкістові, який працює з електронними прицілами, махати по пів дня лопатою.

Спочатку військові навчили самостійно закопуватися у землю танки: в капонірі їхня живучість в бою зростала у три-чотири рази.

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Одне слово, починаючи від середини ХХ століття танки отримали пристрої для риття власного окопу, а екіпажі почали відпрацьовувати цей норматив “на час”.

Пізніше, вже у 1960-х роках, життя змусило замислитися про облаштування капонірів і конструкторів армійських автомобілів. Саме тоді у провідних арміях світу у “товарній” кількості з’явилася тактична ядерна зброя. Снаряди та легкі ракети з ядерним зарядом загрожували в першу чергу вибуховою хвилею великої сили. До якої вразлива не лише піхота, а й автомобільний транспорт.

Щоб не залишити війська без підвезення боєприпасів, пального, підкріплень та інших видів забезпечення, вантажівки вирішили при загрозі ядерного удару ховати у землю. Але знову-ж таки, нехай водій вантажівки не такий кваліфікований та високооплачуваний фахівець, як танкіст, але ж скільки годин він буде закопувати свою машину у землю за допомогою лопати?

Комплект для підготовки власного капоніру можна було встановити на будь-який КрАЗ-255Б. Причому – в умовах армійських майстерень.

Тоді Кременчуцький автомобільний завод отримав завдання спроектувати пристрій, який перетворить вантажівку на бульдозер. Щоправда, пізніше з’ясувалося, що вийшов не бульдозер, а скрепер, але це не принципово.

Секретний проєкт отримав назву “Периметр” і його доручили відділу, який займався підвіскою КрАЗів. Завдання було простим: розробити додатковий пристрій, який би допомагав машині швидко вирити сховище, але б не обмежував її основного функціонала – перевезення вантажів та людей.

Зрозуміло, що головним було винайти принципову схему землерийного пристрою – і конструктори знайшли вдалий варіант. Який, до речі, використовувався не лише на “лаптьожнику” КрАЗ-255Б, а і на інших армійських ваговозах тієї пори: ЗІЛ-131 та “Урал-375”.

Установка “Периметр” з точки зору військових практично не обмежувала функціональність вантажівки. Вага машини зростала на 600 кг.

Схема проста, як і належить армійській техніці. Позаду вантажної платформи силою гідравліки опускається поперечний ніж – на всю ширину автомобіля. При русі машини вперед він починає зрізати шар грунту завтовшки 5 – 7 см. Грунт тут же опиняється на такому собі еластичному фартуху з гумо-тканинної стрічки, що тягнеться впритул за ножем. Коли цей піддон наповнюється, зрізання грунту автоматично припиняється і машина, не зупиняючись, тягне гумовий полог волоком вперед – на місце розвантаження. Там достатньо підняти ніж у походне положення, щоб земля з цього пологу висипалася.

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Автомобіль робить коло, прицілюється, знову заходить на те місце, де вже знято 7 см грунту, і водій знову опускає ножа, заглиблюючи траншею.

Так повторюється доти, поки глибина ями завширшки з автомобіль не сягне глибини 2,5 метри. Машина заїжджає у цю траншею і зупиняється у найглибшому місці. Цього вважається достатнім, щоби вибухова хвиля не завдала КрАЗові шкоди.

КрАЗ на полтавських номерах зайняв місце в капонірі, відритому без сторонньої допомоги. Фото з випробувань на полігоні НДІ-21 у 1969–1972 рр.

Проєкт отримав попередні узгодження від військових, почалися численні випробування. Було побудовано кілька дослідних екземплярів КрАЗ-Э255БП, причому навіть у двох поколіннях – друге отримало вдосконалення. Автомобіль відривав собі капонір за дві години, витрачаючи при цьому 42 – 70 літрів дизпалива (в залежності від типу грунту).

У похідному положенні пристрій “Периметр” не погіршував прохідність КрАЗа, але при власній вазі 600 кг на стільки ж зменшилася вантажопідйомність машини – до 6,9 тонни. Тривалого навчання для водія не треба було, усіма операціями він керував зі своєї кабіни. Дообладнати комплектом для відриття капоніру можна будь-який КрАЗ-255, це робилося в умовах звичайної майстерні.

КрАЗ опускає ніж, зрізає грунт і накопичує його на гумо-тканинному фартуху. Відтягнувши цей піддон подалі, “Периметр” підіймає його вгору і струшує землю.

Врешті-решт, в серію ані КрАЗ з “Периметром”, ані обладнаний ним ЗІЛ з “Уралом” не запустили. Так само як і окремі комплекти для обладнання на армійських базах. По-перше, земляні роботи дуже прискорювали зношення агрегатів трансмісії. При активному використанні на земляних роботах – понад 35 – 50 годин роботи – “лаптьожник” отримував пошкодження ресор задньої підвіски. Тобто “255-й” у версії з “Периметром” потребував підсилення певних вузлів.

Врешті-решт військові вирішили, що військовий екскаватор ЭОВ-4421 риє землю краще “Периметра”. Базувався ЭОВ на тому ж КрАЗ-255Б.

А самі “кразівці” вагомою причиною вважали також економічний чинник. Вирити капонір для КраАЗа самотужки обходилося у 108 тодішніх карбованців, а якщо готувати його військовим екскаватором ЭОВ-4421, то лише 41 крб. Цікаво, що зазначений одноковшевий екскаватор базується теж на шасі КрАЗ-255Б…

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