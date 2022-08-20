Среди всех ипостасей, примеренных на себя могучими КрАЗами на их долгом веку, "Авто 24" нашел еще одну, рядовым автомобилистам неизвестную.

Когда цена танка начала выражаться в миллионах, а время обучения экипажа – в годах, конструкторы задумались о дополнительных средствах защиты от вражеских средств поражения. И подумали, что неплохо бы научить бронированную машину самостоятельно зарываться в землю. Собственно, тактический прием "танк в окопе" известен еще со времен Второй мировой, но негоже нынешнему танкисту, работающему с электронными прицелами, махать по полдня лопатой.

Сначала военные научили самостоятельно закапываться в землю танки: в капонире их живучесть в бою увеличивается в три-четыре раза.

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Словом, начиная с середины ХХ века танки получили устройства для открытия себе окопа, а экипажи начали отрабатывать этот норматив "на время".

Позже, уже в 1960-х годах, жизнь заставила задуматься об обустройстве капониров и конструкторов армейских автомобилей. В это время в ведущих армиях мира в “товарном” количестве появилось тактическое ядерное оружие. Снаряды и легкие ракеты с ядерным зарядом угрожали, в первую очередь, взрывной волной большой силы. К которой уязвима не только пехота, но и автомобильный транспорт.

Чтобы не оставить войска без подвоза боеприпасов, горючего, подкреплений и других видов снабжения, решили при угрозе ядерного удара прятать грузовики в землю. Но опять-таки: пусть водитель грузовика и не такой квалифицированный и высокооплачиваемый специалист, как танкист, но сколько часов он будет закапывать свою машину в землю с помощью лопаты?

Комплект для подготовки собственного капонира можно установить на любой КрАЗ-255Б. Причем – в условиях армейских мастерских.

И Кременчугский автомобильный завод получил задачу спроектировать устройство, которое превратит грузовик в бульдозер. (правда, позже выяснилось, что получился не бульдозер, а скрепер, но это не принципиально).

Секретный проект получил название "Периметр" и был поручен отделу, который занимался подвеской КрАЗов. Задача была простой: разработать дополнительное устройство, которое помогало бы машине быстро вырыть хранилище, но не ограничивало бы ее основного функционала – перевозки грузов и людей.

Понятно, что главным было создать принципиальную схему землеройного устройства – и конструкторы нашли удачный вариант. Который, кстати, использовался не только на "лаптежнике" КрАЗ-255Б, но и на других армейских грузовиках той поры: ЗИЛ-131 и "Урал-375".

Установка "Периметр" с точки зрения военных практически не ограничивала функциональность грузовика. Масса машины выросла на 600 кг.

Схема проста, как и положено армейской технике. Позади грузовой платформы силой гидравлики опускается поперечный “зубастый” нож – на всю ширину автомобиля. При движении машины вперед он начинает срезать слой грунта толщиной 5 – 7 см. Грунт тут же оказывается на эластичном фартуке из резино-тканевой ленты, тянущейся по поверхности вплотную за ножом. Когда этот поддон наполняется, срезание грунта автоматически прекращается и машина, не останавливаясь, тянет резиновый фартук волоком на место разгрузки. Там достаточно приподнять нож в походное положение, чтобы земля с этого фартука высыпалась.

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Автомобиль делает круг, прицеливается, снова заходит на то место, где уже снято 7 см грунта, и водитель снова опускает нож, углубляя траншею.

И так повторяется до тех пор, пока глубина ямы в ширину с автомобиль не достигнет глубины 2,5 метра. Машина заезжает в эту траншею и останавливается в самом глубоком месте. Этого считается достаточным, чтобы взрывная волна не нанесла вреда КрАЗу.

КрАЗ на полтавских номерах занял место в капонире, отрытом им самим. Фото с испытаний на полигоне НИИ-21 в 1969–1972 гг.

Проект получил предварительные согласования от военных, начались многочисленные испытания. Было построено несколько опытных экземпляров КрАЗ-Э255БП, причем даже в двух поколениях – второе получило ряд усовершенствований. Автомобиль отрывал себе капонир за два часа, тратя при этом 42 – 70 литров дизтоплива (в зависимости от типа почвы).

В производном положении устройство “Периметр” не ухудшало проходимость КрАЗа, но при его собственном весе 600 кг на столько же уменьшилась грузоподъемность машины – до 6,9 тонн. Длительного обучения для водителя не требовалось, всеми операциями он руководил из своей кабины. Дооборудовать комплектом для открытия капонира можно любой КрАЗ-255Б, это делалось в условиях любой мастерской.

КрАЗ опускает нож, срезает грунт и накапливает его на резино-тканевом фартуке. Оттянув этот поддон подальше, "Периметр" поднимает его край вверх и стряхивает землю.

В конце концов, в серию ни КрАЗ с “Периметром”, ни оборудованные им ЗИЛ с “Уралом” не запустили. Так же как и отдельные комплекты для дооборудования машин на армейских базах. Во-первых, земляные работы ускоряли износ агрегатов трансмиссии. При активном использовании на земляных работах – более 35 – 50 часов работы – "лаптёжник" получал усталостные повреждения рессор задней подвески. То есть "255-й" в версии с "Периметром" нуждался в усилении определенных узлов.

В конце концов военные решили, что военный экскаватор ЭОВ-4421 роет землю лучше "Периметра". Базировался ЭОВ на том же КрАЗ-255Б.

А сами кразовцы весомой причиной считали также экономический фактор. Вырыть капонир для КраАЗа своими силами обходилось в 108 тогдашних рублей, а если готовить его военным экскаватором ЭОВ-4421, то только 41 руб. Интересно, что указанный одноковшевый экскаватор базируется не на чем-то там, а тоже на шасси КрАЗ-255Б.

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