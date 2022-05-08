Грузовики остаются основным транспортом любой армии. Одна из самых распространенных машин украинских военных – отечественный грузовик 6х6 КрАЗ-6322. Трудно перечислить все виды вооружений, которые он несет на себе, помогая бить врага по всем направлениям. ”Авто 24” выбрал несколько самых интересных ипостасей этого полноприводного великана.

Официально КрАЗ с громоздким индексом 6322 – основной грузовик украинской армии. И не случайно он попал в число боевых единиц ВСУ. Полноприводный шестиколесный вездеход четвертого поколения создавался под пристальным вниманием военных, диктовавших все основные характеристики машины.

Армейский грузовик КрАЗ-6322 удовлетворяет требованиям военных по грузоподъемности, проходимости, скорости. И легко адаптируется к особым потребностям.

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ТЗ от генералов

Среди требований генералов были определенные условия по проходимости, глубина преодолеваемого брода на уровне 1,2 – 1,5 м, температурный диапазон от – 50о до + 50о С, возможность преодолевать горные перевалы до 4650 м и многое другое. Например, контрольный расход топлива должен был укладываться в 31,7 л/100 км, а максимальная скорость достигать 85 км/ч.

Тем же техническим заданием определялись три модификации машины 6х6: стандартная бортовая (-6322), с удлиненной монтажной длиной рамы (-63221) и седельный тягач (-6446).

Благодаря своей неприхотливости КрАЗ-6322 принимают на службу в разные армии мира и в автопарки международных организаций.

Важным требованием военных, которое заставило конструкторов принять особые меры, была возможность машины работать на различных видах горючего. Под капотом КрАЗа установили многотопливный двигатель ЯМЗ-238Л, который без проблем переваривает дизтопливо, керосин, авиационный керосин, низкооктановый бензин и даже некоторые виды ракетного топлива. Собственно, двигатель у модели 6322 и ее вариаций может быть разным – и Deutz, Cummins, и Ford, и Weichai, в зависимости от капризов заказчика. Автомобили последних лет выпуска, несущие службу в вооруженных силах Украины, обычно имеют китайский дизель Weichai Power.

РСЗО “Бастион-01”

Это первая версия украинской реактивной системы залпового огня. Фактически тот же БМ-21 "Град", но установленный вместо советских "Уралов" на шасси современного отечественного автомобиля КрАЗ-6322 – со всеми положительными последствиями. Существует также другая модификация РСЗО – “Бастион-02”, построенный на базе удлиненного шасси КрАЗ-63221.

Реактивная система залпового огня Бастион-01 – одно из первых применений новых моделей КрАЗ в украинской армии.

Преимущество РСЗО "Бастион-02" в комплекте ракет для еще одного залпа, перевозимого на этой же машине. Причем благодаря автоматизированной системе перезаряжания установить в направляющие новый комплект боеприпасов можно всего за 2 минуты (а не за 7, как это было у обычного "Града").

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РК-360МЦ “Нептун”

Одна из версий ракетного комплекса береговой обороны “Нептун” базируется на шасси КрАЗов. Один "Нептун" базируется сразу на нескольких КрАЗах: пусковая установка – на машине 8х8 КрАЗ-7634НЕ, командный пункт, машина зарядки и транспортная машина – на трех 6х6 КрАЗ-6622 с бронированными кабинами.

Первая серия берегового комплекса “Нептун” базируется на шасси КрАЗов двух моделей.

САУ 2С22 “Богдана”

Очень интересная самоходная гаубица, выдержанная в актуальном на сегодняшний день духе: стандартная автомобильная платформа, доступная и недорогая, плюс современная пушка. КрАЗовское шасси сделало эту самоходку быстрой на дороге – 85 км/ч. И автомобиль, и гаубица изготовлены в Украине, но калибр ствола 155 мм, то есть к орудию подходят боеприпасы "натовского" стандарта – в том числе и современные управляемые. Для "Богданы" использовано шасси КрАЗ-63221 – с удлиненной монтажной длиной рамы (+ 2,1 м).

Перспективная украинская САУ "Богдана" стала реальностью благодаря наличию в Украине такого шасси, как КрАЗ-63221.

КрАЗ “Форпост”

Один из множества вариантов бронеавтомобилей на базе КрАЗ-6322. Для Украины это все еще малораспространенный вид армейского транспорта, так называемый PPV (protected patrol vehicle) – защищенный патрульный автомобиль. Фактически это грузовик с бронированной кабиной и бронированным пассажирским кунгом, к тому же – стойкий к подрывам на минах.

За два десятка лет на шасси КрАЗ-6322 по всему миру было создано несколько типов патрульных бронеавтомобилей. "Форпост" на двух первых фото.

Отличия "Форпоста" от других аналогов - в наличии люков и большого количества бойниц для ведения огня из стрелкового оружия. А также - в возможности демонтировать бронекапсулу с машины (например, после подрыва), и использовать ее на другом транспорте или на грунте в качестве блокпоста.

Продолжение следует

Еще до начала войны завод провел модернизацию своего наиболее востребованного в армии продукта – шасси КрАЗ-63221. Среди других новаций машина получила дизель Cummins и несколько важных систем украинского производства. Обновленная модель – показательный момент, ведь она подтверждает большой ресурс модернизаций этой безусловно удачной машины, которую ждет еще долгая конвейерная жизнь.

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