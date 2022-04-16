Тот, кто предметно интересуется военной техникой, мог заметить увеличение доли боевых машин на колесном ходу. Как колеса начали побеждать гусеницы – это один вопрос. С другой стороны, в свете этих тенденций перед автопромом Украины открываются новые возможности.

Как минимум сто лет в кругах военных экспертов гусеничный транспорт считается наиболее приспособленным к войне. Неважно, что он дорогой, хлопотный в обслуживании и недолговечный – зато стальные траки не боятся проколов и порезов, а главное – гарантируют высокую проходимость по слабым грунтам и снегу.

Колесные боевые машины все чаще заменяют на поле боя гусеничную технику. Недостатков у колесных машин не так уж и много

Но вопреки сказанному, на вооружении многих армий мира год за годом становится больше боевой техники на колесах – мало того что на автомобильной базе, так и буквально на шасси коммерческих грузовиков. И дело здесь отнюдь не в стремлении сэкономить деньги (хотя и без этого не обошлось).

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Война по-новому

Когда мы говорим о переходе армий мира на колеса, в первую очередь подразумевается самоходная артиллерия. Концепция САУ (самоходных артиллерийских установок) периода после Второй мировой войны видела самоходку как пушку на гусеницах, которая может самостоятельно выдвигаться на поле боя и присутствовать там благодаря защите собственной брони. Но для длительных и скоростных маршей эти тяжелые машины не годятся: держать высокую среднюю скорость (более 60 км/ч) им трудно, поскольку интенсивно расходуется моторесурс силового агрегата, катков и гусениц. Поэтому на далекое расстояние гусеничные машины перевозят на специальных мощных трейлерах.

Гусеничные машины обладают отличной проходимостью, но на дальнее расстояние их следует возить на трейлерах

Но параллельно с гусеничными САУ оставалась буксируемая артиллерия, которая более мобильна, малозаметна и намного дешевле. Она заменяет тяжелые самоходки в частности там, где нужно быстро перебросить артиллерию на расстояние в сто и более километров. Но ее недостаток в худшей мобильности на поле боя и при смене позиций – прицепные пушки не могут быстро покинуть свое место, когда их засечет противник.

Между тем современная война стала другой. Благодаря дронам, спутникам и высокоточным дальнобойным средствам поражения стали чуть ли не одноразовыми дорогостоящие вооружения – танки и мощные артсистемы большого калибра. При этом современные войны и вооруженные конфликты обычно разворачиваются там, где много населенных пунктов и развита сеть дорог. То есть самоходкам нечасто приходится преодолевать грязь или глубокий снег.

Гаубица на усиленном шасси полноприводного грузовика 6х6 – типичный на сегодняшний день формат самоходной артустановки

Таким образом, появился смысл делать артустановки с одной стороны высокомобильными, а с другой – менее защищенными и с худшими показателями проходимости – иначе говоря, дешевле. Так зародился общераспространенный сегодня класс колесных самоходных артсистем. Среди них есть как полноценные САУ – с бронированной рубкой или с подвижной башней для экипажа, так и простенькие варианты в виде адаптированного грузовика с гаубицей вместо кузова.

Современная самоходная гаубица Zuzana базируется на шасси Tatra 815 разработки 1980-х гг. Но от этого она не стала хуже, потому что главное в САУ – орудие.

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“Нептун” на колесах

Показательно, что украинский противокорабельный комплекс Нептун, который на днях потопил рашистский крейсер “Москва”, тоже базируется на колесном шасси. А точнее, на той же Tatra 815 8х8. Указанный чешский автомобиль является носителем всех составляющих этого комплекса, в том числе и пусковой установки и мобильного командного пункта.

Колесное шасси Tatra 815 8х8 послужило базой для новейшей украинской разработки – противокорабельного комплекса “Нептун”.

КрАЗ з орудием

Анализ рынка таких машин свидетельствует: пропуском в клуб производителей самоходных артсистем является наличие в стране собственного производства грузовиков тяжелого класса и повышенной проходимости. Ведь в большинстве случаев армии мира используют унифицированные орудия, стандартизированные согласно требованиям НАТО или других военных союзов. И во многом отличия между различными самоходками – только в характеристиках шасси-носителя.

Артсистема 2С22 "Богдана" полностью украинского производства базируется на шасси КрАЗ-63221 с колесной формулой 6х6.

То есть, Украина, имея на своей территории такой автозавод как КрАЗ, вполне могла бы выпускать – для себя и на экспорт – самоходные артсистемы. Тем более, в портфеле кременчужан есть готовые модели высокой проходимости с тремя и четырьмя осями. К примеру, под нужды армии заточены машины колесной формулы 6х6 КрАЗ-63221 и КрАЗ-6510ТЕ, а также вездеход с шасси 8х8 КрАЗ-7634НЕ.

На базе того же шестиколесного КрАЗ-63221 сконструирована уже реально существующая самоходная гаубица отечественного производства 2С22 "Богдана".

Главное отличие носителя "Богданы" от стандартного КрАЗ-63221 – в увеличенной бронированной кабине и доработанной кормовой части.

Показательно, что в указанном изделии в Украине сделан не только автомобиль-носитель, но и 155-миллиметровая пушка. Серия огневых испытаний, которые прошла “Богдана” буквально за месяц до войны, подтвердила заявленные конструкторами характеристики.

Гусеницы не сдаются

В заключение следует отметить, что отдельные богатые страны не спешат окончательно отказываться от гусениц. В первую очередь потому, что самые совершенные артсистемы – с большой дальнобойностью и сложными системами управления огнем – получаются очень тяжелыми (более 50 тонн), и обеспечить им должную проходимость на колесах не получается.

Несмотря на распространение колесных самоходок, образцовой САУ начала ХХI в. эксперты считают немецкий Panzerhaubitze 2000 на шасси танка Leopard

По этой же причине, кстати, остаются редкой экзотикой колесные танки, хотя первые серийные модели были созданы еще в 1950-е. Но повторимся, эта осторожность не касается класса, условно говоря, легких самоходных артсистем.

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