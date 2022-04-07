Партия бронеавтомобилей Мastіff, которую украинская армия получит от правительства Великобритании, поступит в страну совсем скоро. Автомобили подобного типа до сих пор не имели широкого применения в Украине. Авто 24 разбирался, что за автомобили направляются к нам из Туманного Альбиона.

Под маркой Мastіff в Британии выпускается целая линейка колесной военной техники – с количеством осей от двух до пяти. Но из коротких официальных сообщений можно понять, что к нам следует самая интересная версия – трехосная с колесной формулой 6х6. Это так называемая машина PPV (protected patrol vehicle) – защищенное патрульное транспортное средство.

Британцы относят Mastiff PPV к классу тяжелобронированных машин, предназначенных для сопровождения колонн и транспортировки групп пехоты.

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Да, это не ударная единица для поля боя, это машина в первую очередь для сопровождения колонн – подвижная бронированная огневая точка и перевозчик для отделения пехотинцев. Также в задачу "Мастифа" входит поддержка усаженного десанта огнем из установленного в башне пулемета калибром 7,62 или 12,7 мм (в зависимости от комплектации).

И тем не менее, Мastіff PPV внешне напоминает классический трёхместный грузовик. Но в его просторном, защищенном броней кузове оборудованы места всего лишь для 8 – 10 солдат. Дело в том, что сидят они не на скамейках, а каждый – в отдельном кресле, которое особенно подвешено на энергопоглощающих амортизаторах. Которые, как можно догадаться, на армейском броневике приспособлены отнюдь не для комфорта.

Боевые качества американо-британского бронеавтомобиля проверены в нескольких локальных войнах

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В этом еще одна изюминка данной машины: она с фуррором противоборствует взрыву противотанковой мины под колесами. Благодаря V-образной форме днища взрывная волна разделяется и двумя струями уходит в стороны, не повреждая корпус машины.

Десантное отделение Мastiff PPV защищено броней, держащей осколки и пулю стрелкового оружия калибром до 7,62 мм. На сегодняшний день выпускается третье поколение этого бронеавтомобиля, в данный момент непонятно, какого именно поколения Мастифф PPV будет поставляться в Украину.

В зависимости от версии, Мastіff PPV может иметь в башне легкий или тяжелый пулемет или автоматический гранатомет. Башня может быть с дистанционным управлением.

Британский Мastіff PPV имеет хорошую родословную и уважаемый послужной список – выпущенная компанией Force Protection за 15 лет более чем в 700 экземплярах машина воевала Ливии, Ираке, Иране, Афганистане.

Технические характеристики Force Protection Мastіff PPV

Полная масса, тонн 23 Длина/ширина/высота, м 7,94 х 3,2 х 3,2 Бронирование противопулевое Вооружение (варианты) пулемет 7,62 мм/пулемет 12 мм/гранатомет 40 мм Экипаж, чел. 2 + 6 (+8) Двигатель 330 л.с. Колесная формула 6 х 6 Максимальная скорость, км/ч 90 Запас ходу (шосе), км 1100 – 1200

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