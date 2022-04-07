Партия бронеавтомобилей Мastіff, которую украинская армия получит от правительства Великобритании, поступит в страну совсем скоро. Автомобили подобного типа до сих пор не имели широкого применения в Украине. Авто 24 разбирался, что за автомобили направляются к нам из Туманного Альбиона.
Под маркой Мastіff в Британии выпускается целая линейка колесной военной техники – с количеством осей от двух до пяти. Но из коротких официальных сообщений можно понять, что к нам следует самая интересная версия – трехосная с колесной формулой 6х6. Это так называемая машина PPV (protected patrol vehicle) – защищенное патрульное транспортное средство.
Британцы относят Mastiff PPV к классу тяжелобронированных машин, предназначенных для сопровождения колонн и транспортировки групп пехоты.
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Да, это не ударная единица для поля боя, это машина в первую очередь для сопровождения колонн – подвижная бронированная огневая точка и перевозчик для отделения пехотинцев. Также в задачу "Мастифа" входит поддержка усаженного десанта огнем из установленного в башне пулемета калибром 7,62 или 12,7 мм (в зависимости от комплектации).
И тем не менее, Мastіff PPV внешне напоминает классический трёхместный грузовик. Но в его просторном, защищенном броней кузове оборудованы места всего лишь для 8 – 10 солдат. Дело в том, что сидят они не на скамейках, а каждый – в отдельном кресле, которое особенно подвешено на энергопоглощающих амортизаторах. Которые, как можно догадаться, на армейском броневике приспособлены отнюдь не для комфорта.
Боевые качества американо-британского бронеавтомобиля проверены в нескольких локальных войнах
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В этом еще одна изюминка данной машины: она с фуррором противоборствует взрыву противотанковой мины под колесами. Благодаря V-образной форме днища взрывная волна разделяется и двумя струями уходит в стороны, не повреждая корпус машины.
Десантное отделение Мastiff PPV защищено броней, держащей осколки и пулю стрелкового оружия калибром до 7,62 мм. На сегодняшний день выпускается третье поколение этого бронеавтомобиля, в данный момент непонятно, какого именно поколения Мастифф PPV будет поставляться в Украину.
В зависимости от версии, Мastіff PPV может иметь в башне легкий или тяжелый пулемет или автоматический гранатомет. Башня может быть с дистанционным управлением.
Британский Мastіff PPV имеет хорошую родословную и уважаемый послужной список – выпущенная компанией Force Protection за 15 лет более чем в 700 экземплярах машина воевала Ливии, Ираке, Иране, Афганистане.
Технические характеристики Force Protection Мastіff PPV
|
Полная масса, тонн
|
23
|
Длина/ширина/высота, м
|
7,94 х 3,2 х 3,2
|
Бронирование
|
противопулевое
|
Вооружение (варианты)
|
пулемет 7,62 мм/пулемет 12 мм/гранатомет 40 мм
|
Экипаж, чел.
|
2 + 6 (+8)
|
Двигатель
|
330 л.с.
|
Колесная формула
|
6 х 6
|
Максимальная скорость, км/ч
|
90
|
Запас ходу (шосе), км
|
1100 – 1200
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