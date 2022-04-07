Партія бронеавтомобілів Мastіff, яку українська армія отримає від уряду Великої Британії, надійде до країни зовсім скоро. Автомобілі подібного типу дотепер не мали широкого застосування в Україні. “Авто 24” розбирався, що за автомобілі прямують до нас з Туманного Альбіону.

Під маркою Мastіff у Британії випускається ціла лінійка колісної військової техніки – з кількістю осей від двох до п’яти. Але з коротких офіційних повідомлень можна зрозуміти, що до нас прямує чи не найцікавіша версія – тривісна з колісною формулою 6х6. Це так звана машина PPV (protected patrol vehicle) – захищений патрульний транспортний засіб.

Британці відносять Mastiff PPV до класу важкоброньованих машин, призначених для супроводження колон та транспортування груп піхоти

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Так, це не ударна одиниця для поля бою, це машина в першу чергу для супроводження колон – рухома броньована вогнева точка та перевізник для відділення піхотинців. Також у завдання “Мастіфа” входить підтримка висадженого десанту вогнем зі встановленого у башті кулемета калібром 7,62 або 12,7 мм (в залежності від комплектації).

І тим не менш, Мastіff PPV зовні нагадує класичну тривісну вантажівку. Але у його просторому, захищеному бронею кузові обладнано місця всього лише для 8 – 10 солдатів. Річ у тому, що сидять вони не на лавках, а кожен – в окремому кріслі, яке по-особливому підвішене на енергопоглинаючих амортизаторах. Які, як можна здогадатися, на армійському броневику прилаштовані аж ніяк не для комфорту.

Бойові якості американо-британського бронеавтомобіля перевірені у кількох локальних війнах

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У цьому ще одна особливість цієї машини: вона з успіхом протистоїть вибуху протитанкової міни під колесами. Завдяки V-подібній формі днища вибухова хвиля розділюється та двома струменями розподіляються в сторони, не пошкоджуючи корпус машини.

Десантне відділення Мastіff PPV захищене бронею, яка тримає осколки та кулю стрілецької зброї калібром до 7,62 мм. На сьогодні випускається третя генерація цього бронеавтомобіля, наразі незрозуміло, якого саме покоління Мastіff PPV буде постачатися в Україну.

В залежності від версії, Mastiff PPV може мати у башті легкий чи важкий кулемет або автоматичний гранатомет. Башта може бути з дистанційним керуванням.

Британський Mastiff PPV має добру родословну та поважний послужний список – випущена компанією Force Protection за 15 років більш як у 700 екземплярах машина воювала Лівії, Іраку, Ірані, Афганістані.

Технічні характеристики Force Protection Mastiff PPV

Повна маса, тон 23 Довжина/ширина/висота, м 7,94 х 3,2 х 3,2 Бронювання протикулеве Озброєння (варіанти) кулемет 7,62 мм/кулемет 12 мм/гранатомет 40 мм Екіпаж, чол. 2 + 6 (+8) Двигун 330 к.с. Колісна формула 6 х 6 Максимальна швидкість, км/год 90 Запас ходу (шосе), км 1100 – 1200

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