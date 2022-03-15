Як відомо, автомобілі ламаються попри фінансову скруту, нестачу часу і брак запчастин. І війна поламкам теж не перешкода. Але вона стоїть на перешкоді швидкому та якісному ремонту. Що робити, якщо машина зламалася далеко від дому по дорозі у безпечне місце?

Отже, автомобіль, завантажений вашою родиною та валізами з речами, поза вашою волею зупинився на дорозі під час загального руху у той чи інший безпечний регіон. Тут ми будемо мати на увазі, що в екіпажі немає ані професійних автомеханіків, ані автолюбителів з досвідом слюсарних робіт. То що ж робити?

Перш ніж викликати технічну допомогу, спробуйте сформулювати опис проблеми. Це допоможе майстрам прибути вже підготовленими.

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З’ясуйте, що сталося . Чим точніше ви будете розуміти, що з машиною, тим швидше ви зможете організувати собі допомогу. Якщо ви перебуваєте у більш-менш безпечному місці, можна спробувати зупинити попутну машину, щоб більш досвідчений водій допоміг вам якомога конкретніше назвати причину відмови автомобіля: електрика, паливна система, коробка передач тощо.

З’ясуйте, де ви. Коли ви зв’яжетесь з автосервісом, вам потрібно буде точно сказати, де ви зупинилися. Щоб зорієнтуватися, скористуйтеся GPS-навігатором смартфона або автомобіля: найпростіше буде визначити свою відстань на дорозі до якогось населеного пункту і назвати її потім водію евакуатора чи сервісменам, які прямуватимуть вам на допомогу. Прив’язатися до дорожніх вказівників не вийде, бо їх демонтовано на час війни.

У великих містах є СТО, готові працювати на виїзді. У невеликих населених пунктах автомеханіків доведеться вмовляти приїхати до вас на трасу

Не поспішайте викликати евакуатор – можливо, обійдетеся більш дешевим варіантом. Якщо поламка нескладна, майстри найближчої СТО можуть взятися усунути її на місці, приїхавши до вас своїм транспортом. Ось тут і важливо конкретно розповісти їм про симптоми несправності.

Шукайте в інтернеті контакти автомайстерень та евакуаторів у населених пунктах поблизу вашого місця зупинки. Часто вони співпрацюють і підкажуть координати один одного. Є сенс попросити когось з місцевих, щоб підказали вам хороше СТО або конкретного автомеханіка.

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Телефонуйте в автосервіс і домовляйтеся або про виїзд до вас на місце, або про ремонт. Не забудьте з’ясувати щодо запчастин – чи будуть вони у механіків із собою, чи вам доведеться планувати отримання їх в якійсь інший спосіб. Ціни, хоча б орієнтовні, також варто з’ясувати попередньо.

Доїхати до автомайстерні на буксирі – теж непоганий варіант. Але бажано, щоб обидва водії мали для цього певні навички.

Врахуйте

Графік роботи СТО. У період воєнного стану велика частина СТО припинила свою роботу, хоча багато хто з них користується зручною нагодою заробити гроші. В деяких випадках сервіс працює “за викликом”: автомеханік приїздить (приходить) на робоче місце лише тоді, коли є замовлення. Тож коли будете шукати контактні дані автосервісу, записуйте усі доступні телефони – так більше ймовірність дотелефонуватися хоча б до когось.

Запчастини. Попри всі труднощі, деякі мережі постачання автозапчастин намагаються працювати – принаймні там, де нема бойових дій. Крім того, найбільш хазяйновиті директори СТО мають власний запас часто затребуваних запчастин. Тому не знайшовши потрібної деталі в одному місці, шукайте її в інших магазинах, майстернях та у торгівців на авторинках.

Рекомендація “Авто 24”

Не соромтеся попросити про допомогу – у місцевих, у попутників,– товаришів за нещастям, у військових на блокпостах. Люди у ці суворі дні стали добрішими один до одного, і будьте певні – відразу або майже відразу знайдеться той, хто допоможе вам або з телефонним дзвінком, або з буксиром, або з потрібним інструментом. А взагалі, звичайно, краще бодай трохи підготувати машину до далекої мандрівки, щоб вона не підвела вас на такому відповідальному маршруті.

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