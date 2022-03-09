Перебої в постачанні товарів через бойові дії можуть привести до затримок з ремонтом та обслуговуванням автомобілів. Як відремонтувати машину, якщо немає запчастин?

Один з проявів війни, що стосується навіть мирних мешканців – проблеми із забезпеченням населених пунктів усім необхідним, і у тому числі – запчастинами до автомобілів. Зрозуміло, що це буде тимчасове явище, але ж автомобілі ламаються, не питаючи нашої згоди і не зважаючи на сприятливі чи несприятливі умови.

Читайте також: Капремонт мотора: у майстра та своїми руками

Тому на певний час деяким автомобілістам доведеться звернутися до досвіду власників унікальних моделей машин і ретроавтомобілів. Як відомо, цим ентузіастам завжди вдавалося підтримувати свої раритетні ластівки на ходу – за відсутності рідних запчастин в принципі.

Шукати комплектуючі на руках в інших автомобілістів. Буває, що якась деталь була придбана власником, але з якоїсь причини не була встановлена (не підійшла, не встигли, передумали). В складних економічних умовах люди будуть раді перетворити непотрібні комплектуючі на гроші.

Ремонтувати деталь. Так звана реставрація деталей потроху практикувалася й до війни, в першу чергу – для власників малопоширених моделей автомобілів. Кульові шарніри, наконечники рульових тяг, амортизатори (т. зв. вкладиші стойок), незнімні сайлентблоки у важелях, навіть гальмівні колодки – насправді все це можна відновлювати, причому нерідко з доволі високим рівнем надійності. Головне – звернутися до кваліфікованого майстра.

Кульову опору підвіски майстри можуть зробити розбірною – тобто багаторазовою

Підбирати та підганяти запчастину від іншої моделі. Буває, що запчастина відрізняється від аналогічної для іншої моделі лише місцем кріплення, яке неважко підігнати – пересвердливши отвір, нарізавши іншу різьбу, знявши трохи зайвого металу або додавши певний перехідник. Проте, тут важливо не порушити міцність деталі, тому перш ніж щось переточувати варто порадитися з будь-яким інженером, який тямить у такій науці як опір матеріалів (сопромат).

Складати одну запчастину з кількох різних. Трапляються поламки, коли виходить з ладу якась частина вузла, яку насправді можна поміняти окремо – хоча за мирних умов замінювали весь компонент у зборі. Якщо вдасться знайти ще один такий несправний вузол, де уціліла потрібна вам частина, то з двох іноді можна скласти один.

Читайте також: Запчастини з “розборки” – якими користуватися можна, а якими не бажано

Шукати вживану деталь у кращому стані. Насправді у більш благополучні часи якісь запчастини ми міняли передчасно, коли в них залишався ще певний ресурс – лише тому, що підійшов час згідно з регламентом або через необхідність попарної заміни. Частина таких передчасно списаних деталей осідала у коморах СТО, у самих майстрів та в гаражах автовласників. Так, доведеться пошукати, але шанси на успіх чималі.

Перебирання амортизаторів замість повної заміни й раніше практикували ощадливі автомобілісти. Сенс у цьому однозначно є

Безпека

Зрозуміло, що за інших умов ми б ні за що не радили ремонтувати автомобіль за допомогою вживаних або перероблених деталей. Але за воєнних часів, якщо є велика потреба в автомобілі, на такий крок доведеться піти.

Хоча при цьому треба пам’ятати, що після такого ремонту машину треба буде експлуатувати з обережністю. В залежності від системи, якій не дісталося нової запчастини, машину не можна буде:

Перевантажувати . Мало того, якщо йдеться про підвіску коліс, то навантажування має бути зменшене проти штатного.

Експлуатувати з високими динамічними навантаженнями : з інтенсивними прискореннями, різкими гальмуваннями, на високих швидкостях тощо.

Розвивати високі оберти двигуна.

Та й взагалі, якщо неоригінальну запчастину-артефакт використали у відповідальній системі, вже не можна буде їздити як раніше, покладаючись на абсолютну безвідмовність авто.

Доведеться постійно слідкувати за температурою двигуна та тиском мастила у ньому, за температурою коліс, за звуками, які видає ходова тощо.

Характерний приклад: кульовий шарнір рульового управління ВАЗ, встановлений на “Москвич” – знадобилася лише додаткова різьбова втулка

Рекомендація “Авто 24”

В певних регіонах головною проблемою може стати не пошук запчастин, а пошук сервісменів особливого типу. Там, де тимчасово трапляться проблеми з постачанням комплектуючих, потрібні будуть майстри з творчим підходом і багатогранними навичками. Які не просто вміють міняти стару деталь на нову, а зможуть відновити працездатність вузла за допомогою зварювання, хитрих слюсарних прийомів, підбору альтернативних матеріалів. Тож якщо у вас стара машина і ви розумієте, що її доведеться ремонтувати під час бойових дій у вашій області, шукайте таких майстрів завчасно.

Читайте також: Що таке лонжерон в автомобілі і чи можна його відремонтувати