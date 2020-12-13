Ні, це не французский аристократ і не пляж в Одесі. Хоча він може піти, втомитися, тріснути і згнити. Поговоримо про нетутешнє і незрозуміле слово, яке іноді стає дуже актуальним для пересічного автовласника.

Якщо вас зацікавило питання про лонжерон, то швидше за все, у вашого авто серйозні проблеми з кузовом. Який, нагадаємо, є найдорожчою частиною будь-якої машини. Скажемо відразу – ремонтувати лонжерони можна, хоча це не завжди рентабельно і завжди непросто.

У несучого кузова лонжерони частково замінюють раму: до них кріпиться силовий агрегат та елементи ходової

Що це таке

Лонжерон в автомобілі – це міцна кузовна деталь, яка є частиною силового каркасу. Лонжерони зазвичай розташовані попарно вдовж кузова, ближче до бортів. Інакше кажучи, це залишки несучої рами, від якої конструктори відмовилися у середині ХХ століття на користь несучого кузову. Без лонжеронів надати належну жорсткість просторовій конструкції кузову неможливо.

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Крім того, на несучому кузові потрібно мати міцні місця, до яких можна кріпити певні агрегати – або важкі, або такі, що зазнають значних навантажень. Тому саме до лонжеронів найчастіше кріплять двигун, коробку передач, важелі підвіски або її підрамник. Зовні лонжерон являє собою повздовжню деталь коробчастого або близького до цього профілю, яка розташована у нижній частині кузова, найчастіше – під днищем та у моторному відсіку. У невеликих автомобілів А- та В-класу суцільних лонжеронів впродовж усього днища може не бути, їхню роль грають підсилені пороги, а власне лонжерони можна побачити лише під моторним відсіком та ззаду, в місцях кріплення задньої підвіски.

Що з ними трапляється

Іржавіють. У автомобілів віком понад 10 – 12 років лонжерони можуть проіржавіти зсередини. На деяких моделях недорогих брендів це може траплятися і раніше. Це неприємна і навіть небезпечна для руху проблема, адже часто лонжерон “вигниває” саме в місцях кріплення деталей підвіски. Обидва лонжерони у парі (обидва передні або обидва задні) зазвичай іржавіють більш-менш синхронно.

Лонжерони являють собою закритий об’єм, тому вони іржавіють незалежно від інших кузовних деталей

Втомлюється. Скільки б ми не кепкували із втомлених мостів і лонжеронів як частини несучих металоконструкцій, поняття втоми металу відоме в такій науці як сопромат (тобто про опір матеріалів). Від постійного впливу сил метал не витримує і зроблена з нього деталь втрачає форму або руйнується.

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Від втоми лонжерон може потріскатись в певних, особливо навантажених місцях, може скрутитися він одноманітних навантажень, може банально зігнутися. Від цього ходова частина може втратити свою геометрію, машину почне тягнути в бік, шини будуть нерівномірно зношуватись.

Силові елементи кузова тріскаються в найбільш навантажених місцях. Якщо лонжерон не іржавий, його можна відремонтувати

Страждають в ДТП. Незважаючи на те, що лонжерон – найміцніша частина кузова, у випадку зіткнень вони також зазнають пошкоджень. Справа у тому, що конструктори навмисне роблять їх “м’якими”, аби вони при фронтальному і кормовому зіткненнях дозовано поглинали енергію удару. Іноді лонжерон не зминається, а зміщується – рихтувальники кажуть “пішов у бік”. Хоча зовні деталь має вигляд “майже цілої”, ремонт для її відновлення потрібен доволі серйозний, та й ціна ремонту лонжерону у такому випадку буде чималенькою.

Як його ремонтують

Ремонт лонжерона обтяжений тим, що до нього кріпляться відповідальні вузли. Отже, нерідко перед початком ремонту доводиться демонтувати зовнішні кузовні деталі, підвіску (частково або цілком) і часом навіть силовий агрегат. Зміщений лонжерон можна “витягнути” - тобто повернути його контрольні точки на місце за допомогою спеціального стапелю (стенду), ланцюгів, гідравліки та домкратів.

Щоб відремонтувати лонжерон або встановити новий, доводиться демонтовувати агрегати, які до нього кріпляться

В іржавому лонжероні зварювальники замінюють пошкоджені фрагменти, так само можна частково замінити ділянки із тріщинами від стомленості та зморшками від ДТП. Іноді виходить дешевше замінити весь лонжерон цілком, тим більше що вони надходять у продаж, як і інші деталі кузова.

Рекомендація Авто24

Якщо ви дізналися, що у вашої машини якісь негаразди із лонжеронами, вам варто детальніше розібратися із цим питанням. Адже відновлення цієї деталі мало того, що недешеве, так ще й свідчить про певні події в історії даного екземпляру авто. Машина або дуже стара, або була в ДТП, або експлуатувалася з надмірними навантаженнями. Інші ознаки цих обставин варто пошукати в машині, в якої виявлено негаразди з лонжероном – можливо, вона настільки зношена, що вам немає сенсу вкладатися у ремонт.

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