Нет, это не французский аристократ и не пляж в Одессе. Хотя он может уйти, устать, треснуть и сгнить. Поговорим о нездешнем и непонятном слове, которое иногда становится очень актуальным для рядового автовладельца.

Если вас заинтересовал вопрос о лонжероне, то, скорее всего, у вашего авто серьезные проблемы с кузовом. Который, напомним, является самой дорогой частью любой машины. Скажем сразу – ремонтировать лонжероны можно, хотя это не всегда рентабельно и всегда непросто.

У несущего кузова лонжероны частично заменяют раму: к ним крепится силовой агрегат и элементы ходовой

Что это такое

Лонжерон в автомобиле – это прочная кузовная деталь, которая является частью силового каркаса. Лонжероны обычно расположены попарно вдоль кузова, ближе к бортам. Иначе говоря, это остатки несущей рамы, от которой конструкторы отказались в середине ХХ века в пользу несущего кузова. Без лонжеронов придать должную жесткость пространственной конструкции кузова невозможно.

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Кроме того, на несущем кузове нужно иметь прочные места, к которым можно крепить определенные агрегаты – либо тяжелые, либо испытывающие значительные нагрузки. Поэтому именно к лонжеронам чаще всего крепят двигатель, коробку передач, рычаги подвески или ее подрамник. Внешне лонжерон представляет собой продольную деталь коробчатого или близкого к этому профиля, которая расположена в нижней части кузова, чаще всего – под днищем и в моторном отсеке. У небольших автомобилей А и В-класса сплошных лонжеронов по всему днищу может не быть, их роль играют усиленные пороги, а собственно лонжероны можно увидеть только под моторным отсеком и сзади, в местах крепления задней подвески.

Что с ними случается

Ржавеют. У автомобилей возрастом более 10-12 лет лонжероны могут проржаветь изнутри. На некоторых моделях недорогих брендов это может случаться и раньше. Это неприятная и даже опасная для движения проблема, ведь часто лонжерон “выгнивает” именно в местах крепления деталей подвески. Оба лонжерона в паре (оба передние или оба задние) обычно ржавеют более или менее синхронно.

Лонжероны представляют собой закрытый объем, поэтому они ржавеют независимо от других кузовных деталей

Устают. Сколько бы мы не смеялись над уставшими мостами и лонжеронами как части несущих металлоконструкций, понятие усталости металла известно в такой науке, как сопромат (то есть о сопротивлении материалов). От постоянного воздействия сил металл не выдерживает и сделанная из него деталь теряет форму или разрушается.

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От усталости лонжерон может потрескаться в определенных, особенно нагруженных местах, может скрутиться он однообразных нагрузок, может банально согнуться. От этого ходовая часть может потерять свою геометрию, машину начнет тянуть в сторону, шины будут неравномерно изнашиваться.

Силовые элементы кузова трескаются в наиболее нагруженных местах. Если лонжерон не ржавый, его можно отремонтировать

Страдают в ДТП. Несмотря на то, что лонжерон – самая прочная часть кузова, в случае столкновений они также подвергаются повреждениям. Дело в том, что конструкторы умышленно делают их “мягкими”, чтобы они при фронтальном и кормовом столкновениях дозированно поглощали энергию удара. Иногда лонжерон не сминается, а смещается – рихтовщики говорят “ушел в сторону”. Хотя внешне деталь имеет вид “почти целой”, ремонт для ее восстановления нужен весьма серьезный, да и цена ремонта лонжерона в таком случае будет немаленькой.

Как его ремонтируют

Ремонт лонжерона осложняется тем, что к нему крепятся ответственные узлы. Так, нередко перед началом ремонта приходится демонтировать внешние кузовные детали, подвеску (частично или полностью) и порой даже силовой агрегат. Смещенный лонжерон можно “вытянуть” – то есть вернуть его контрольные точки на место с помощью специального стапеля (стенда), цепей, гидравлики и домкратов.

Чтобы отремонтировать лонжерон или установить новый, приходится демонтировать агрегаты, которые к нему крепятся

В ржавом лонжероне сварщики заменяют поврежденные фрагменты, также можно частично заменить участки с трещинами от усталости и морщинами от ДТП. Иногда получается дешевле заменить весь лонжерон целиком, тем более что они поступают в продажу, как и другие детали кузова.

Рекомендация Авто24

Если вы узнали, что у вашей машины какие-то проблемы с лонжеронами, вам стоит подробнее разобраться с этим вопросом. Ведь восстановление этой детали мало того, что недешевое, так еще и свидетельствует об определенных событиях в истории данного экземпляра авто. Машина либо очень старая, либо была в ДТП, либо эксплуатировалась с чрезмерными нагрузками. Другие признаки этих обстоятельств стоит поискать в машине, у которой обнаружены нелады с лонжероном – возможно, она настолько изношена, что вам нет смысла вкладываться в ремонт.

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