Некоторые производители автомобилей с алюминиевыми деталями кузова утверждают, что они подлежат ремонту – на дилерской СТО. А если официальный сервис недоступен?

Инновационные решения автопроизводителей относительно конструкций и материалов – это очень хорошо с точки зрения развития технологий, ведь полностью алюминиевый кузов получается на 30% легче стального.

К счастью рихтовщиков, полностью алюминиевых кузовов существует совсем немного. Но крылья, капоты, крышки багажника из крылатого металла встречаются чаще.

Но когда доходит очередь до ремонта алюминиевых деталей, владельцы и рихтовщики одним махом готовы отказаться от всех достижений прогресса – лишь бы удалось исправить незначительную на первый взгляд вмятину на крыле.

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Чем же отличается алюминий – точнее, сплав на его основе, из которого некоторые автопроизводители (Audi, Land Rover, Jaguar, Mitsubishi, Porsche и т.д.) изготавливают крупные кузовные детали, а то и целые кузовы?

Алюминиевый сплав имеет в три раза меньший модуль упругости по сравнению со сталью – то есть под молотком рихтовщика каждая зона деформируется отдельно, локально, и повлиять на всю поврежденную территорию гораздо труднее.

Сплавы, которые чаще всего используют автопроизводители, малоэластичные и ломкие, они дают трещины при попытке править деталь выстукиванием.

Крылатый металл уже после нескольких ударов молотком "нагартовывается" – мастера еще говорят "наковывается", и становится еще более ломким.

Из-за низкой температуры плавления алюминия кузовные детали надо нагревать очень осторожно – иначе фрагмент детали стечет лужицей на пол.

Audi – одна из марок, которые любят использовать алюминиевые сплавы для изготовления частей кузова.

Как рихтовать алюминиевый кузов

Когда речь идет о рихтовке кузова с масштабными повреждениями. очень важно, чтобы не были деформированы элемента силового каркаса, изготовленные из алюминия. К счастью, автомобилей с такой конструкцией немного, ведь исправлять несущие балки из этого металла практически невозможно, тем более что некоторые из них имеют двойную структуру, и изготовлены методом литья.

А вот исправлять деформации менее масштабных частей более реально – крылья, панели дверей, капот и крышка багажника. Но все мастера с опытом советуют прежде, чем взяться за поврежденный фрагмент, хорошо потренироваться на ненужной детали.

Незначительные на первый взгляд повреждения деталей могут вызвать большие проблемы при рихтовке, если они изготовлены из алюминиевого сплава.

Следует иметь в виду, что в отличие от стальной панели, выстукивание одной локальной зоны алюминиевой детали не влияет на соседние участки.

Рихтовать деталь из алюминия легче после нагрева поврежденного места. Это можно делать феном или небольшой газовой горелкой. Первое – долго, потому что этот металл имеет высокую теплопроводность, второе – опасно, так как можно случайно прожечь или расплавить металл. Опытные рихтовщики контролируют температуру хозяйственным мылом: если при касании мылом нагретого металла оно начинает кипеть – температура достигла нужного значения.

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С нагревом надо быть осторожным еще и потому, что перегретое место обязательно поднимется локальной "шишкой".

Хлопун – обширный вспученный участок, который прогибается и "выхлопывается" назад – можно убрать, нагрев и резко охладив его после нагрева, например углекислотным огнетушителем.

Альтернативный способ зафиксировать визуально невидимый хлопун – усилить панель изнутри слоем шпаклевки, армированной стекловолокном (строительным стекломатом).

Некоторые привычные приемы работы со стальными деталями не действуют, если приходится иметь дело с алюминием.

В случае, когда алюминиевая деталь "нагартовалась", ее можно "отпустить" – нагреть и затем дать медленно охладиться.

Если деталь при выстукивании треснула, трещину можно заварить и начинать рихтовку сначала.

Один из примитивных приемов – при участии фена выстучать помятое место, оставив глобальный провал, который затем заполнить большим количеством шпаклевки.

Рекомендация Авто24

Если возникла необходимость в ремонте алюминиевого кузова, ищите максимально опытного рихтовщика – пусть даже придется заплатить больше денег или долго ждать в очереди. Ведь как показывает опыт профессионалов, около половины их заказов "по алюминию" – это кузова или отдельные детали, которые уже пытался ремонтировать кто-то менее квалифицированный. То есть клиент потерял и время, и деньги примерно в двойном количестве. Ну, а в идеале будет заменить деталь на новую.

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