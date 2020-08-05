Деякі виробники автомобілів із алюмінієвими деталями кузову стверджують, що вони підлягають ремонту – на дилерській СТО. А якщо офіційний сервіс недоступний?

Інноваційні рішення автовиробників щодо конструкцій та матеріалів – це дуже добре з точки зору поступу технологій: цілком алюмінієвий кузов десь на 30 % легший за сталевий.

На щастя рихтувальників, цілком алюмінієвих кузовів існує зовсім небагато. Але крила, капоти, кришки багажника з крилатого металу трапляються частіше.

Коли доходить черга до ремонту алюмінієвих деталей, власники і рихтувальники одним махом готові відмовитися від усіх досягнень прогресу – аби тільки вдалося виправити незначну на перший погляд вм’ятину на крилі.

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Чим же відрізняється алюміній – точніше, сплав на його основі, з якого деякі автовиробники (Audi, Land Rover, Jaguar, Mitsubishi, Porsche тощо) виготовляють великі кузовні деталі або й цілі кузови?

Алюмінієвий сплав має утричі менший модуль пружності у порівнянні зі сталлю – тобто під молотком рихтувальника кожна зона деформується окремо, локально, і вплинути на усю пошкоджену територію набагато важче.

Сплави, які найчастіше використовують автовиробники, малоеластичні ті ламкі, вони дають тріщини при спробі правити деталь вистукуванням .

Крилатий метал вже після кількох ударів молотком “нагартовується” - майстри ще кажуть “наковывается”, і стає ще більш ламким

Через низьку температуру розплавлення алюмінію кузовні деталі треба нагрівати надзвичайно обережно – інакше фрагмент деталі стече калюжкою на підлогу.

Audi – одна з марок, які полюбляють використовувати алюмінієві сплави для виготовлення частин кузову.



Як рихтувати алюмінієвий кузов

Коли йдеться про рихтування кузова з масштабними ушкодженнями, дуже важливо, щоб не були деформовані елементи силового каркасу, виготовлені з алюмінію. На щастя, автомобілів з такою конструкцією небагато, адже виправляти несучі балки з цього металу практично неможливо, тим більше що деякі з них мають подвійну структуру або виготовлені методом лиття.

А ось виправляти деформації менш масштабних частин більш реально – крила, панелі дверей, капот та кришка багажника. Але всі майстри із досвідом радять: перш, ніж взятися за пошкоджений фрагмент, треба добре потренуватися на непотрібній деталі.

Незначні на перший погляд ушкодження деталей можуть викликати чималі проблеми при рихтуванні, якщо вони виготовлені із алюмінієвого сплаву.

Слід мати на увазі, що на відміну від сталевої панелі, вистукування однієї локальної зони алюмінієвої деталі не впливає на сусідні ділянки.

Рихтувати деталь з алюмінію легше після нагріву пошкодженого місця. Це можна робити феном або невеликою газовою горілкою. Перше – довго, бо цей метал має високу теплопроводність, друге – небезпечно, бо можна випадково пропалити чи розплавити метал. Досвідчені рихтувальники контролюють температуру господарським милом: якщо при торканні милом нагрітого металу воно починає кипіти – температура сягла потрібного значення.

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З нагрівом треба бути обережним ще й тому, що перегріте місце обов’язково спучиться локальною “шишкою”.

Хлопун – обширну спучену ділянку, яка вгинається і “вихлопується” назад – можна прибрати, нагрівши і різко охолонути її після нагріву, наприклад вуглекислотним вогнегасником.

Альтернативний спосіб зафіксувати хлопун – підсилити панель зсередини шаром шпаклівки, армованої скловолокном (будівельним скломатом).

Деякі звичні прийоми роботи зі сталевими деталями не діють, якщо доводиться мати справу із алюмінієм.

У випадку, коли алюмінієва деталь “нагартувалася”, її можна “відпустити” - нагріти і потім дати повільно остудитися.

Якщо деталь при вистукуванні тріснула, тріщину можна заварити і починати спочатку.

Один з примітивних прийомів – за допомогою фену вирівняти пом’яте місц е із глобальним провалом, який потім заповнити великою кількістю шпаклівки.

Рекомендація Авто24

Якщо вже виникла потреба в ремонті алюмінієвого кузова, шукайте максимально досвідченого рихтувальника – нехай навіть доведеться заплатити більше грошей або довго чекати у черзі. Адже як свідчить досвід професіоналів, близько половини їхніх замовлень “по алюмінію” – це кузови чи окремі деталі, які вже намагався ремонтувати хтось менш кваліфікований. Тобто клієнт втратив і час, і гроші у подвійній кількості. Але в ідеалі буде замінити деталь на нову.

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