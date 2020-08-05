Деякі виробники автомобілів із алюмінієвими деталями кузову стверджують, що вони підлягають ремонту – на дилерській СТО. А якщо офіційний сервіс недоступний?
Інноваційні рішення автовиробників щодо конструкцій та матеріалів – це дуже добре з точки зору поступу технологій: цілком алюмінієвий кузов десь на 30 % легший за сталевий.
На щастя рихтувальників, цілком алюмінієвих кузовів існує зовсім небагато. Але крила, капоти, кришки багажника з крилатого металу трапляються частіше.
Коли доходить черга до ремонту алюмінієвих деталей, власники і рихтувальники одним махом готові відмовитися від усіх досягнень прогресу – аби тільки вдалося виправити незначну на перший погляд вм’ятину на крилі.
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Чим же відрізняється алюміній – точніше, сплав на його основі, з якого деякі автовиробники (Audi, Land Rover, Jaguar, Mitsubishi, Porsche тощо) виготовляють великі кузовні деталі або й цілі кузови?
- Алюмінієвий сплав має утричі менший модуль пружності у порівнянні зі сталлю – тобто під молотком рихтувальника кожна зона деформується окремо, локально, і вплинути на усю пошкоджену територію набагато важче.
- Сплави, які найчастіше використовують автовиробники, малоеластичні ті ламкі, вони дають тріщини при спробі правити деталь вистукуванням .
- Крилатий метал вже після кількох ударів молотком “нагартовується” - майстри ще кажуть “наковывается”, і стає ще більш ламким
- Через низьку температуру розплавлення алюмінію кузовні деталі треба нагрівати надзвичайно обережно – інакше фрагмент деталі стече калюжкою на підлогу.
Audi – одна з марок, які полюбляють використовувати алюмінієві сплави для виготовлення частин кузову.
Як рихтувати алюмінієвий кузов
Коли йдеться про рихтування кузова з масштабними ушкодженнями, дуже важливо, щоб не були деформовані елементи силового каркасу, виготовлені з алюмінію. На щастя, автомобілів з такою конструкцією небагато, адже виправляти несучі балки з цього металу практично неможливо, тим більше що деякі з них мають подвійну структуру або виготовлені методом лиття.
А ось виправляти деформації менш масштабних частин більш реально – крила, панелі дверей, капот та кришка багажника. Але всі майстри із досвідом радять: перш, ніж взятися за пошкоджений фрагмент, треба добре потренуватися на непотрібній деталі.
Незначні на перший погляд ушкодження деталей можуть викликати чималі проблеми при рихтуванні, якщо вони виготовлені із алюмінієвого сплаву.
- Слід мати на увазі, що на відміну від сталевої панелі, вистукування однієї локальної зони алюмінієвої деталі не впливає на сусідні ділянки.
- Рихтувати деталь з алюмінію легше після нагріву пошкодженого місця. Це можна робити феном або невеликою газовою горілкою. Перше – довго, бо цей метал має високу теплопроводність, друге – небезпечно, бо можна випадково пропалити чи розплавити метал. Досвідчені рихтувальники контролюють температуру господарським милом: якщо при торканні милом нагрітого металу воно починає кипіти – температура сягла потрібного значення.
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- З нагрівом треба бути обережним ще й тому, що перегріте місце обов’язково спучиться локальною “шишкою”.
- Хлопун – обширну спучену ділянку, яка вгинається і “вихлопується” назад – можна прибрати, нагрівши і різко охолонути її після нагріву, наприклад вуглекислотним вогнегасником.
- Альтернативний спосіб зафіксувати хлопун – підсилити панель зсередини шаром шпаклівки, армованої скловолокном (будівельним скломатом).
Деякі звичні прийоми роботи зі сталевими деталями не діють, якщо доводиться мати справу із алюмінієм.
- У випадку, коли алюмінієва деталь “нагартувалася”, її можна “відпустити” - нагріти і потім дати повільно остудитися.
- Якщо деталь при вистукуванні тріснула, тріщину можна заварити і починати спочатку.
- Один з примітивних прийомів – за допомогою фену вирівняти пом’яте місце із глобальним провалом, який потім заповнити великою кількістю шпаклівки.
Рекомендація Авто24
Якщо вже виникла потреба в ремонті алюмінієвого кузова, шукайте максимально досвідченого рихтувальника – нехай навіть доведеться заплатити більше грошей або довго чекати у черзі. Адже як свідчить досвід професіоналів, близько половини їхніх замовлень “по алюмінію” – це кузови чи окремі деталі, які вже намагався ремонтувати хтось менш кваліфікований. Тобто клієнт втратив і час, і гроші у подвійній кількості. Але в ідеалі буде замінити деталь на нову.
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