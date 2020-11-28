Кузовные работы – один из самых дорогих видов ремонтных работ, и неудивительно, что порой цена ремонта оказывается соразмерной цене поврежденного автомобиля. Между тем, спрос на услугу все равно большой. Как это отражается на расценках?

Вариантов повреждений кузова – масса, поэтому четко назвать цену ремонта автомобиля даже после небольшого ДТП невозможно. Например, нельзя определить стоимость работы, исходя из размеров и глубины вмятины, скажем, на дверях – ведь сложность ее исправления зависит от материала (сталь, алюминий, пластик, толщина), наличия заломов на краях вмятины, повреждения внутренних деталей двери (усилители, замки и сервоприводы) и соседних деталей.

Благодаря мастерству отечественных рихтовщиков украинский автопарк пополнился тысячами свежих машин, которые в Америке считались "битками"

Поэтому рихтовщикам обычно проще назвать цену за час рихтовочных работ. Так, в столице нормо-час у опытного рихтовщика стоит не меньше 150 – 300 грн., причем цифра сильно зависит от позиционирования СТО на рынке услуг.

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В областных центрах и подобных городах средняя цена – 100 грн/нормо-час. Отметим, что качество работ в провинции может быть отнюдь не хуже столичного. Плюс провинциальных мастеров-кузовщиков в том, что большинство из них работает не у хозяина, а “на себя”, а значит, дорожит своим именем и относится к работе максимально ответственно.

Часто именно от мастерства рихтовщика зависит решение дилеммы: ремонтировать деталь или покупать новую

Следует принять во внимание, что кроме собственно выравнивания детали – выстукивания, заваривания и т.д. – мастер тратит время на ее примерку. То есть приходится несколько раз устанавливать отремонтированную деталь на ее место, а часто вместе с ней устанавливать и снимать и соседние детали – бампер, фару, капот. Ведь итоговая задача мастера – обеспечить взаимное соответствие профиля соседних деталей и равное расстояние (зазор) между ними.

На цену ремонта влияет:

Тип столкновения – то есть какая часть машины пострадала. Труднее восстанавливать ту часть кузова, где к нему крепится больше тяжелых агрегатов.

Характер повреждений. Рихтовщику будет легче заменить или подправить четыре крыла, помятых, скажем, во время “продавливания” машины между другими в плотном потоке транспорта, чем исправить один лонжерон.

Металл, из которого сделаны детали. Стальные выравнивать проще, алюминиевые – труднее, да и не все мастера берутся за работу с крылатым металлом.

Наличие (доступность) запчастей и их качество. Парадоксально, но за ремонт простеньких “Жигулей” с вас запросят больше денег, чем за такие же работы, например, с VW Golf. Потому что к “Гольфу” можно найти детали, которые однозначно встают на места без подгонки. А полукустарные крылья к ВАЗу мастеру придется долго подгонять "по месту".

Предупредим, что на практике иногда бывает невозможно заранее выяснить цену кузовного ремонта. Часто клиент нервничает, думая, что мастер набивает себе цену. Но на самом деле для его неуверенности есть объективные причины.

Часто приобрести и установить новую кузовную деталь дешевле, чем ремонтировать поврежденную родную

Почему рихтовщики подолгу "не могут сложить цену"

Потому что на разбитой в ДТП машине могут быть невидимые повреждения, которые "проявятся" только в процессе ремонта;

Потому что нужно согласовать цену дополнительных работ с подрядчиками – теми, кто будет выполнять вспомогательные работы;

Потому что нужно согласовать все вопросы с запчастями: будут ли они новыми или "бэушными", или вообще окажется целесообразным восстановить родную деталь.

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Чтобы хотя бы приблизительно понять, во что обойдется ремонт, приведем ориентировочную таблицу нормо-часов на рихтовку разных деталей кузова.

Деталь кузова Нормо-часов Капот От 3 – 5 Крышка багажника От 3 – 5 Крыло 3 – 5 Двери От 5 – 7 Порог 3 – 4 Лонжерон От 15 Крыша От 4 – 6

К этой цене бывает надо добавлять стоимость вспомогательных работ: разборка салона, демонтаж двигателя и трансмиссии, подвески – всего того, что мешает работе с кузовом. Этот труд оценивается дешевле, часто для него нанимают подрядчиков, которые обычно имеют конкретный тариф, в зависимости от модели автомобиля.

Расценки на демонтажные работы (в среднем по стране)

Вид монтажно-демонтажных работ грн. Снять и установить торпедо (VW Passat B8) 2000 – 2500 Разобрать и собрать двери 300 – 500 Демонтировать и установить бампер 500 – 600 Демонтировать и установить двигатель (VW 1,8 TSI) 3000 – 3500 Демонтировать и установить выхлопную систему 500 – 600

После серьезных ДТП кузов может потерять геометрию, и исправить её под силу не каждой СТО. И не всегда в нем будет смысл

Рекомендация Авто24

Остерегайтесь рихтовщика, который сразу называет конечную стоимость ремонта разбитого кузова. Потому что это или мастер супервысокого класса, или озвученная цена буде слишком высока. Поскольку почти всегда во время работы открываются дополнительные сложности, которые добросовестный мастер обычно не рискует наугад закладывать в цену. Часто бывает и так, что заранее озвученная цена – "твердая" и очень привлекательная – в конце корректируется исполнителем работ – вплоть до ее удвоения.

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