Покраска машины – один из наиболее сложных и дорогостоящих видов ремонта, поэтому решение по нему принимается неторопливо и взвешенно. Авто24 знает главные тонкости малярного дела и имеет несколько советов по выбору мастерской с правильной ценой.

Покраска автомобиля состоит из нескольких важных составляющих, и ненадлежащее исполнение каждой из них влияет на конечный результат. Поэтому очень важно выбирать мастерскую не столько по цене, сколько по качеству выполнения работ. Тем более, что проявиться некачественная работа может не сразу, а через немалый срок, когда предъявлять претензии исполнителям будет поздно.

Подбором цвета краски занимаются опытные профессионалы высокой квалификации, к услугам которых обращаются маляры

Основные этапы покраски автомобиля

Подбор краски (цвета). Это очень непростая процедура и сама по себе, а еще потому, что требует наличия недешевого оборудования, которое могут позволить себе считанные маляры. Чаще всего маляр не подбирает цвет сам, а едет с образцом оригинальной краски к квалифицированному колористу, которому заказывает необходимую порцию определенного тона. Клиента – владельца машины этот момент никак не касается, он видит лишь, “угадал” маляр с цветом, или нет.

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Подготовка поверхности. Даже новую, замененную кузовную деталь часто надо шпаклевать, не говоря уже о старых и поврежденных. Эту работу выполняет маляр, который, однако, для неквалифицированного процесса затирки шпаклевки может привлекать помощников. Мало кто знает, что здесь тоже важен правильный подбор материалов – шпатлевка “не той системы” может со временем усохнуть, просесть, а то и “подорвать” верхние слои лакокрасочного покрытия.

От правильной подготовки кузова к покраске зависит не только декоративная составляющая, но и долговечность нового лакокрасочного покрытия

Нанесение лакокрасочного покрытия. Грунт, базовая краска, лак – эти слои надо положить правильно, без подтеков и “непрокрасов”. В идеале собственно покраска должна происходить в специальной камере, изолированной от внешней среды – чтобы в краску и на кузов не попало ни одной пылинки. Но на практике опытные маляры могут обходиться без покрасочной камеры, работая просто в особо чистом боксе. А дефекты, вызванные попаданием на “сырую” краску посторонних частиц, исправляют полировкой (см. ниже).

Полировка. Для исправления допущенных дефектов и улучшения глянца маляр использует полировку. Таким образом он может ликвидировать подтеки краски и лака, убрать ”шагрень” и вкрапления в поверхность пылинок и даже мелких насекомых.

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Сколько стоит покрасить машину

К цене покраски есть два подхода: покраска по отдельным деталям и всего авто. Абсолютное большинство заказов – это именно подетальное окрашивание. Некоторые опытные маляры-профессионалы сегодня говорят, что полностью автомобиль им приходится красить не чаще одного раза в год, основная масса заказов – частичный ремонт машины.

В идеале машину надо красить в покрасочной камере, но если работают с одной-двумя деталями, это требование часто игнорируют

Во всех украинских малярных мастерских сегодня, когда говорят о цене, то всегда имеют в виду полный комплекс работ, включая стоимость материалов. Это не просто удобно для владельца авто, но и является своего рода гарантией качества работы: если маляр сам подбирал и покупал материалы, то их нельзя будет объявить причиной проблем с лакокрасочным покрытием.

Качественно покрасить авто стоит, в грн.

В большом городе В провинции Одна деталь, краска металлик и пастельная 4000 – 4500 2000 – 2200 Одна деталь, 3- компонентная краска 4000 – 5000 2500 – 4000 Весь автомобиль снаружи Від 30 000 25 000 – 30 000 Весь автомобиль с “подкапоткой” и дверными проемами Від 35 000 28 000 – 33 000

Рекомендация Авто24

Конечно, всегда можно будет найти место, где возьмутся покрасить вашу машину дешевле, чем везде. Если вы решите обратиться туда, попробуйте получить четкий ответ – за счет чего достигается снижение цены. Важно, чтобы каждый потенциальный клиент “малярки” понял: некачественная покраска – это не шагрень и не плохой глянец. Самое страшное, когда из-за плохо подготовленной поверхности или неправильно подобранных материалов через полгода – год краска начнет сходить с кузова. А такое случается, к сожалению, довольно часто.

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