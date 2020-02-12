Лайфхак по покраске в гаражных условиях для тех, у кого дешевая машина.

Покрасить авто баллончиком – дело нехитрое, однако перед этим поверхность надо подготовить. Ведь если вы собрались красить авто, значит на кузове есть проблемные места. А новая краска их не скроет, а наоборот – сделает более заметными.

Поэтому сначала все поверхности, которые не будут краситься – стекло, пластик, резину нужно защитить пленкой или малярным скотчем. Другие детали – зеркала, молдинги, логотипы, хромированные детали – необходимо снять.

Далее – царапины и повреждения на кузове надо выровнять, вмятины вытянуть.

Следующий шаг – всю поверхность, которая будет окрашиваться, делают матовой при помощи наждачной бумаги N400. Лучше всего это делать с помощью шлифовальных кругов.

Неровности, которые не удалось вытянуть, нужно замазать шпаклевкой.

После этого ее доводят наждачной бумагой до такого состояния, чтобы она была гладкой, а перехода между кузовом и шпаклевкой не чувствовалось на ощупь.

Далее кузов обезжиривается и высыхает.

Берем баллончик с краской и наносим первый слой, очень тонкий – сначала труднодоступные места, а потом большие поверхности. Когда краска подсохнет, наносим второй слой. Далее разглядываем машину и подкрашиваем места, на которые краски легло недостаточно.

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Таким образом, на Chevrolet Aveo (без крыши) ушло 9 банок краски по 150 грн каждый (1350 грн). Черная краска для мелких элементов и пластика – 150 грн и лак за 100 грн. Грунтовки – 4 баллона (по 110 грн – 440 грн), малярной ленты – 4 шт на 100 грн. Шпатлевки для пастика на 300 грн, шлифовальных кругов на 300 грн, растворителя на 30 грн, пленки на фары – 90 грн и на крышу – 220 грн. Общая стоимость покраски с баллончика Chevrolet Aveo обошлась в 3000 грн, то есть 130 долларов. Впрочем, эта процедура занимает много времени – минимум 2 недели.

Смотрите видео, как покрасить авто баллончиком:

Напомним, как избежать вреда на кузове от падающих каштанов и камней.