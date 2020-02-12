Лайфхак з фарбування в гаражних умовах для тих, в кого дешева машина.

Пофарбувати авто балончиком – справа нехитра, однак перед тим поверхню треба підготувати. Адже якщо ви зібралися фарбувати авто, значить на кузові є проблемні місця. А нова фарба їх не приховає, а навпаки – зробить більш помітною.

Тому спочатку всі поверхні, які не будуть фарбуватися – скло, пластик, гуму потрібно захистити плівкою чи малярним скотчем. Інші деталі – дзеркала, молдинги, логотипи, хромовані деталі – необхідно зняти.

Далі - подряпини та пошкодження на кузові треба вирівняти, вм’ятини – витягнути.

Наступний крок – всю поверхню, яка буде фарбуватись, заматовують наждачним папером N400. Найкраще це робити за допомогою шліфувальних кол.

Нерівності, які не вдалося витягнути, потрібно замастити шпаклівкою.

Після цього її доводять наждачним папером до такого стану, щоб вона була гладенькою, а переходу між кузовом та шпаклівкою не відчувалось на дотик.

Далі кузов обезжирюється і висихає.

Беремо балончик з фарбою і наносимо перший шар, дуже тонкий – спочатку важкодоступні місця, а потім великі поверхні. Коли фарба підсохне, наносимо другий шар. Далі роздивляємось машину і підфарбовуємо місця, на які фарба лягла недостатньо.

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Таким чином, на Chevrolet Aveo (без даху) пішло 9 балончиків фарби по 150 грн кожен (1350 грн). Чорна фарба для дрібних елементів та пластику – 150 грн та лак за 100 грн. Грунтовки – 4 балони (по 110 грн – 440 грн), малярної стрічки – 4 шт на 100 грн. шпатлівки для пастику на 300 грн, шліфувальних кол на 300 грн, розчинника на 30 грн, плівки на фари – 90 грн і на дах – 220 грн. Загальна вартість фарбування з балончика Chevrolet Aveo обійшлась у 3000 грн, тобто 130 доларів. Втім, ця процедура займає багато часу – мінімум 2 тижні.

Дивіться відео, як пофарбувати авто балончиком:

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