Лайфхак з фарбування в гаражних умовах для тих, в кого дешева машина.
Пофарбувати авто балончиком – справа нехитра, однак перед тим поверхню треба підготувати. Адже якщо ви зібралися фарбувати авто, значить на кузові є проблемні місця. А нова фарба їх не приховає, а навпаки – зробить більш помітною.
- Тому спочатку всі поверхні, які не будуть фарбуватися – скло, пластик, гуму потрібно захистити плівкою чи малярним скотчем. Інші деталі – дзеркала, молдинги, логотипи, хромовані деталі – необхідно зняти.
- Далі - подряпини та пошкодження на кузові треба вирівняти, вм’ятини – витягнути.
- Наступний крок – всю поверхню, яка буде фарбуватись, заматовують наждачним папером N400. Найкраще це робити за допомогою шліфувальних кол.
- Нерівності, які не вдалося витягнути, потрібно замастити шпаклівкою.
- Після цього її доводять наждачним папером до такого стану, щоб вона була гладенькою, а переходу між кузовом та шпаклівкою не відчувалось на дотик.
- Далі кузов обезжирюється і висихає.
- Беремо балончик з фарбою і наносимо перший шар, дуже тонкий – спочатку важкодоступні місця, а потім великі поверхні. Коли фарба підсохне, наносимо другий шар. Далі роздивляємось машину і підфарбовуємо місця, на які фарба лягла недостатньо.
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Таким чином, на Chevrolet Aveo (без даху) пішло 9 балончиків фарби по 150 грн кожен (1350 грн). Чорна фарба для дрібних елементів та пластику – 150 грн та лак за 100 грн. Грунтовки – 4 балони (по 110 грн – 440 грн), малярної стрічки – 4 шт на 100 грн. шпатлівки для пастику на 300 грн, шліфувальних кол на 300 грн, розчинника на 30 грн, плівки на фари – 90 грн і на дах – 220 грн. Загальна вартість фарбування з балончика Chevrolet Aveo обійшлась у 3000 грн, тобто 130 доларів. Втім, ця процедура займає багато часу – мінімум 2 тижні.
Дивіться відео, як пофарбувати авто балончиком:
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