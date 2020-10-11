Фарбування машини – один з найбільш складних і дорогих видів ремонту, тому рішення по ньому приймається неквапливо і зважено. Авто24 знає головні тонкощі малярської справи і має кілька порад щодо вибору майстерні з правильною ціною.

Фарбування автомобіля складається з кількох важливих складових, і неналежне виконання кожної з них впливає на кінцевий результат. Тому дуже важливо вибирати майстерню не стільки за ціною, скільки за якістю виконання робіт. Тим більше, що проявитися неякісна робота може не відразу, а через чималий строк, коли пред’являти претензії виконавцям буде запізно.

Підбиранням кольору фарби займаються досвідчені професіонали високої кваліфікації, до послуг яких звертаються маляри

Основні етапи фарбування автомобіля

Підбір фарби (кольору). Це дуже непроста процедура – і сама по собі, і через те, що потребує наявності недешевого обладнання, яке можуть дозволити собі лічені маляри. Найчастіше маляр не підбирає колір сам, але їде із зразком оригінальної фарби до кваліфікованого колориста, якому замовляє необхідну порцію певного тону. Клієнта – власника машини – цей момент ніяк не торкається, він бачить лише, “вгадав” маляр з кольором, чи ні.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Як пофарбувати авто балончиком за 130 доларів

Підготовка поверхні. Навіть нову, замінену кузовну деталь часто треба шпаклювати, не говорячи вже про старі та пошкоджені. Цю роботу виконує маляр, який, однак, для некваліфікованого процесу затирання шпаклівки може залучати помічників. Мало хто знає, що тут теж важливий правильний підбір матеріалів – шпаклівка “не тієї системи” може з часом всохнути, просісти, а то й підірвати горішні шари лакофарбового покриття.

Від правильної підготовки кузова до фарбування залежить не тільки декоративна складова, а й довговічність нового лакофарбового покриття

Нанесення лакофарбового покриття . Грунт, базова фарба, лак – ці шари треба покласти правильно, без патьоків та “непрокрасів”. В ідеалі власне фарбування має відбуватися у спеціальній камері, ізольованій від зовнішнього середовища – щоб у фарбу і на кузов не потрапило жодної пилинки. Але на практиці досвідчені малярі можуть обходитися без фарбувальної камери, працюючи просто в особливо чистому боксі. А дефекти, викликані потраплянням на “сиру” фарбу сторонніх частинок, виправляють поліруванням (див. нижче).

Полірування. Для виправлення допущених дефектів та поліпшення глянцю маляр використовує полірування. В такий спосіб він може ліквідувати патьоки фарби та лаку, прибрати ” шагрень” та вкраплення у поверхню пилинок і навіть дрібних комах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Як навоскувати кузов авто своїми руками



Скільки коштує пофарбувати машину

До ціни фарбування є два підходи: фарбування окремих деталей і всього авто. Абсолютна більшість замовлень – це саме подетальне фарбування. Деякі досвідчені маляри-професіонали сьогодні говорять, що повністью автомобіль їм доводиться фарбувати не частіше одного разу на рік, основна маса замовлень – частковий ремонт машини.

В ідеалі машину слід фарбувати в фарбувальній камері, але якщо працюють з однією-двома деталями, цю вимогу часто ігнорують

В усіх українських малярних майстернях сьогодні, коли говорять про ціну, то завжди мають на увазі повний комплекс робіт, включаючи і вартість матеріалів. Це не просто зручно для власника авто, а й є свого роду гарантією якості роботи: якщо маляр сам підбирав і купував матеріали, то їх не можна буде об’явити причиною проблем з лакофарбовим покриттям.

Якісно пофарбувати одну деталь коштує, в грн.

У великому місті В провінції Одна деталь, фарба металік та пастельна 3000 – 4500 2000 – 2200 Одна деталь, 3- компонентна фарба 4000 – 5000 2500 – 4000 Весь автомобіль зовні Від 30 000 25 000 – 30 000 Весь автомобіль з “підкапоткою” дверними прорізами Від 35 000 28 000 – 33 000

Рекомендація Авто24

Звісно, завжди можна буде знайти місце, де візьмуться пофарбувати вашу машину дешевше, ніж скрізь. Якщо ви вирішите звернутись туди, спробуйте отримати чітку відповідь – за рахунок чого досягається зниження ціни. Важливо, щоб кожен потенційний клієнт “малярки” зрозумів: неякісне фарбування – це не шагрень і не поганий глянець. Найстрашніше, коли через погано підготовану поверхню або через неправильно добрані матеріали через півроку – рік фарба почне сходити з кузова. А таке трапляється, на жаль, доволі часто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куди звертатись, якщо подряпав машину: до маляра чи полірувальника