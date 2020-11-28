Кузовні роботи – один з найдорожчих видів ремонтних робіт, і не диво, що часом ціна ремонту виявляється співрозмірною із ціною пошкодженого автомобіля. Між тим, попит на послугу все одно чималий. Як це відбивається на розцінках?

Варіантів пошкоджень кузова – маса, тому чітко назвати ціну ремонту автомобіля навіть після невеличкого ДТП неможливо. Наприклад, не можна визначити вартість роботи, виходячи із розмірів та глибини ум’ятини, скажімо, на дверях – адже складність її виправлення залежить від матеріалу (сталь, алюміній, пластик, товщина), наявності заломів на краях ум’ятини, пошкодження внутрішніх деталей дверей (підсилювачі, замки та сервоприводи) та сусідніх деталей.

Завдяки майстерності вітчизняних рихтувальників український автопарк поповнився тисячами свіжих машин, які в Америці вважалися “битками”

Тому рихтувальники зазвичай простіше назвати ціну за годину рихтувальних робіт. Так, у столиці нормо-година у досвідченого рихтувальника коштує не менше 150 – 300 грн., причому цифра дуже залежить від позиціонування СТО на ринку послуг.

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В обласних центрах і подібних містах середня ціна – 100 грн/нормо-година. Зазначимо, що якість робіт в провінції може бути аж ніяк не гіршою за столичну. Плюс провінційних майстрів-кузовників у тому, що більшість з них працює не у господаря, а “на себе”, а значить, дорожить своїм добрим ім’ям і ставиться до роботи максимально відповідально.

Часто саме від майстерності рихтувальника залежить вирішення дилеми: ремонтувати деталь чи купувати нову

Слід взяти до уваги, що крім власне вирівнювання деталі – вистукування, заварювання тощо – майстер витрачає час на її примірку. Тобто доводиться кілька разів встановлювати відремонтовану деталь на її місце, а часто разом з нею встановлювати і знімати і сусідні деталі – бампер, фару, капот. Адже майстер має завдання забезпечити взаємну відповідність профілю сусідніх деталей і рівну відстань (зазор) між ними.

На ціну ремонту впливає:

Тип зіткнення – тобто яка частина машини постраждала. Важче відновлювати ту частину кузова, де до нього кріпиться менше важких агрегатів.

Характер ушкоджень. Рихтувальнику буде легше замінити або підправити чотири крила, пом’ятих, скажімо, під час протискування машини між іншими у щільному потоці транспорту, ніж виправити один лонжерон

Метал, з якого зроблені деталі. Сталеві вирівнювати простіше, алюмінієві – важче, та й не все майстри беруться за роботу з крилатим металом.

Наявність (доступність) запчастин та їхня якість. Парадоксально, але за ремонт простеньких “Жигулів” з вас можуть запросити більше грошей, ніж за такі самі роботи, наприклад, із VW Golf. Тому що до “Гольфа” можна знайти деталі, які абсолютно точно встають на місця без підгонки. А напівкустарні крила до ВАЗу майстру доведеться довго підганяти “за місцем”.

Попередимо, що на практиці іноді буває неможливо заздалегідь з’ясувати ціну кузовного ремонту. Часто-густо клієнт нервується, думаючи, що майстер набиває собі ціну. Але насправді для його невпевненості є об’єктивні причини.

Часто придбати і встановити нову кузовну деталь дешевше, ніж ремонтувати пошкоджену рідну

Чому рихтувальники подовгу “не можуть скласти ціну”

Тому що на розбитій у ДТП машині можуть бути невидимі пошкодження, які “проявляться” лише у процесі ремонту;

Тому що потрібно узгодити ціну додаткових робіт із підрядниками – тими, хто буде виконувати допоміжні роботи;

Тому що потрібно узгодити всі питання із запчастинами: чи будуть вони новими, чи “беушними”, чи взагалі виявиться доцільнішим відновити рідну деталь.

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Щоб хоча б приблизно зрозуміти, у що обійдеться ремонт, наведемо орієнтовну таблицю нормо-годин на рихтування різних деталей кузову.

Деталь кузова Нормо-годин Капот Від 3 – 5 Кришка багажника Від 3 – 5 Крило 3 – 5 Двері Від 5 – 7 Порог 3 – 4 Лонжерон Від 15 Дах Від 4 – 6

До цієї ціни буває треба додавати вартість допоміжних робіт: розбирання салону, демонтажу двигуна та трансмісії, підвіски – всього того, що заважає роботі з кузовом. Ця праця цінується дешевше, часто для неї наймають підрядників, які зазвичай мають конкретний тариф, в залежності від моделі автомобіля.

Розцінки на демонтажні роботи (в середньому по країні)

Вид монтажно-демонтажних робіт грн. Зняти і встановити торпедо (VW Passat B8) 2000 – 2500 Розібрати і скласти двері 300 – 500 Демонтувати і встановити бампер 500 – 600 Демонтувати і встановити двигун (VW 1,8 TSI) 3000 – 3500 Демонтувати і встановити вихлопну систему 500 - 600

Після серйозних ДТП кузов може втратити геометрію, і його відновлення буде під силу не кожній СТО. І не завжди у ньому буде сенс

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Остерігайтеся рихтувальника, який відразу називає кінцеву вартість ремонту побитого кузова. Тому що це або майстер супервисокого класу, або ціна буде озвучена надто висока. Оскільки майже завжди під час роботи відкриваються додаткові складнощі, які сумлінний майстер зазвичай не ризикує навмання закладати у ціну. Часто буває й так, що заздалегідь озвучена ціна – “тверда” і дуже приваблива – врешті-решт корегується виконавцем робіт – аж до її подвоєння.

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